Jennifer Manzano, una joven gitana de Carballiño, obtiene el premio a la superación

Jennifer Manzano tiene 18 años y estudia un ciclo medio de Gestión Administrativa. Acabó 4º de ESO y decidió seguir formándose. Un camino que no siempre es fácil para muchos jóvenes gitanos, según reconoce esta estudiante, que tienen que luchar con el racismo, el estigma social y a veces con sus propias familias que no creen que continuar con los estudios sea la mejor opción para sus hijos: "mis padres siempre me animaron y apoyaron pero algunos primos me tienen dicho que para qué voy a seguir estudiando".

En su formación fue clave su antiguo instituto, de hecho fue su antigua orientadora, Adriana Rodríguez quien la presentó al premio Arenteira de superación escolar que promueve la Xunta y destinado a "alumnos que requirieron un mayor esfuerzo y dedicación para superar dificultades, de carácter personal, educativas o de contorno familiar y sociocultural" y que, aun con estos condicionantes adversos, consiguieron terminar la ESO.

Cuenta Jenifer que cuando le avisaron que había sido una de las estudiantes premiadas casi no se lo cree: "mi madre estaba feliz pero a mi extrañaba porque sabía que se presentaban algunos estudiantes con situaciones más adversas que la mía para acabar la ESO, incluso con enfermedades graves".

Pensó en abandonar en 3ª de ESO

Y aunque siempre fue buena estudiante, en 3º de ESO pensó en abandonar: "fue el año después de la pandemia, estaba muy desmotivada y había perdido el hábito". Una vez más sus profesores fueron los que la animaron a seguir: "recuerdo en especial una conversación con mi profesora de matemáticas. Me dio las fuerzas que necesitaba, me dijo que no me quedaba nada para acabar la ESO y que sería una pena que lo dejase habiendo hecho casi todo el camino".

Ahora estudia un ciclo medio de Gestión Administrativa, se está sacando el carnet de conducir y sueña con trabajar en un banco y ser independiente económicamente de su familia.

Anima a estudiar a los jóvenes gitanos para seguir rompiendo barreras.