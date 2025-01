Isabel Alonso, denuncia el horror vivido durante la dictadura: "Luchar por la democracia no es un delito, es una obligación moral"

Imposible borrar esa fecha de su cabeza: 10 de octubre de 1975. A tan sólo un mes y once días de la muerte de Franco la represión del régimen había aumentado. Semanas antes, habían fusilado a los últimos condenados del franquismo. En este contexto, Isabel Alonso y su marido, eran detenidos en Granada por pertenecer a una organización estudiantil clandestina.

Estaban en plena mudanza a Valencia pero la policía llevaba días vigilando su casa: "Puede que algún compañero no pudiera resistir las torturas y dijera mi nombre", señala Isabel, que en el momento de su detención estaba embarazada de cinco meses. Esa circunstancia no evitó que pasara 8 días en la cárcel: "Mi hijo siempre me dice que me salvó de la tortura física antes de nacer. Y es cierto, porque las condiciones de higiene de la celda eran pésimas, yo temía coger una infección. Al tercer día empecé a sangrar. Esposada, me llevaron hasta un hospital y el ginecólogo me recomendó reposo. Aún así, permanecí cinco días más en prisión provisional. Tras la muerte de Franco, me indultó Juan Carlos I", recuerda Alonso.

En aquellos años como estudiante en la Universidad de Granada, Isabel acabó convirtiéndose en una destacada figura del movimiento antifranquista: "Luchar por la democracia no puede ser un delito, es una obligación moral". Esa es la razón por la que esta misma semana ha decidido presentar en los Juzgados de Granada una querella por crímenes contra la humanidad ejercidos durante franquismo.

Su denuncia se suma a otras 115 que se han presentado en todo el país. "Creo que la Ley de Memoria Democrática y el derecho internacional abren una puerta para que las víctimas sean resarcidas, reconociendo que no somos delincuentes, si no que luchamos por la democracia en tiempos de negacionismo. No se trata de una reparación personal, sobre todo es colectiva, generacional", asegura.

La Coordinadora Estatal de apoyo a la querella Argentina está promoviendo esta iniciativa que tiene como objetivo que se juzguen aquellos crímenes de lesa humanidad, que también se dieron en España.

Alonso ha sido profesora de Historia y siempre ha tenido claro que las nuevas generaciones deben conocer el valor de la democracia: "Es necesario que sepan cómo se vive en una dictadura en la que el miedo lo invade todo y en la que cosas que hoy consideramos derechos, eran ilegales. Aquello fue muy duro y por eso es una obligación moral darlo a conocer para que no vuelva a pasar".

Fue detenida en varias ocasiones

Sin duda, la detención que más marcó a Isabel fue la de octubre del 1975, pero previamente se dieron dos más. La primera en mayo de 1972 cuando estudiaba en Valencia: "Fue por manifestarme un primero de mayo. Estuve cinco días en la cárcel. Mis padres, que eran franquistas, movieron cielo y tierra para sacarme de allí", recuerda Alonso.

La consecuencia fue una multa gubernativa y la apertura de expediente, tanto a ella como a otros 300 compañeros en la Universidad de Valencia, lo que les impidió poder matricularse el siguiente curso. Esa es la razón por la que Isabel continuó sus estudios en Granada tras casarse a los 18 años.

En la ciudad granadina se produjo la segunda detención: "Era una reunión clandestina del Partido Comunista en casa de un compañero. Llamé al timbre y quién abrió era un señor con traje y corbata, miembro de la brigada político-social que estaba registrando la casa. Caímos unos 14 estudiantes. Tras 72 horas en la cárcel nos pusieron en libertad", apostilla.

El testimonio de Isabel Alonso es, sin duda, uno de esos relatos que contribuyen a comprender la magnitud de la represión ejercida por el régimen franquista y del elevado coste que para muchos ha tenido la lucha por la democracia.

