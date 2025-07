Investigan a Juana Rivas por un delito de sustracción de su hijo menor al no regresar a Italia tras la Navidad

La Audiencia de Granada admite parcialmente el recurso presentado por el italiano Francesco Arcuri contra el archivo de la denuncia en la que acusó a su expareja, Juana Rivas, de un delito de sustracción de menores.

La Justicia acuerda abrir una investigación por no haber facilitado que el hijo menor de ambos regresara a Italia tras pasar las Navidades en España con la madre.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia admite el recurso presentado por el padre contra la decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que archivó en mayo su denuncia contra Juana Rivas por sustracción de menores y maltrato habitual en el ámbito familiar.

La Audiencia acuerda investigar a la mujer por un delito de sustracción de menores al entender que Juana Rivas está incumpliendo la orden dictada por un tribunal italiano en febrero. La orden establecía que el hijo de 11 años tenía que volver a Italia con su padre, porque es él quien tiene la custodia del menor.

No ha admitido el recurso en lo referido a un delito de maltrato al considerar que si el menor sufre daños psicológicos no han sido provocados de forma intencionada por la madre.

El niño será con su padre el viernes

La entrega del menor a su padre estaba prevista para el martes. En medio de un revuelo mediático y ante la negación del menor a irse con su padre, se aplazó hasta este viernes. Así lo acordó la juez de Primera Instancia 3 de Granada a petición de los especialistas que atendieron al niño en el punto de encuentro familiar. Las condiciones de entrega del menor serán ahora diferentes para evitar que sea sometido a "exposiciones innecesarias".

El hijo menor evidencia en unas cartas manuscritas y dirigidas al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Aministía Internacional y Save the Children, que no quiere abandonar España para irse con Francesco Arcuri. En esas cartas el menor pide ayuda para quedarse con su madre y su hermano. "Nadie me escucha, ya tengo once años y sé lo que quiero para mi vida", apuntaba en la misiva.

Por otro lado, el hijo mayor se ha querellado contra su padre por atentado contra la integridad moral y coacciones contra su hermano pequeño y ha pedido medidas cautelares: orden de protección del menor, que su padre no pueda comunicarse con él ni estar a menos de 200 metros y que se deje sin efecto la orden de entrega del niño con Arcuri por el "gravísimo padecimiento psicológico" de las presiones.

El hermano asegura que durante el tiempo que estuvo en el punto de encuentro su hermano sufrió una "inaceptable tortura psicológica" que le ocasionó una "crisis aguda de ansiedad". Según el equipo jurídico de Gabriel, estos hechos constituyen un delito de coacciones y otro de atentado a la integridad moral, una intimidación para "influir a un menor".

