'Magaluf Flu': el extraño virus que se propaga entre turistas en Mallorca

En los últimos días se ha vuelto viral el 'Magaluf flu', una especie de resfriado que experimentan los visitantes cuando vuelven de Mallorca. Según han explicado en redes sociales, se manifiesta a los pocos días.

El fenómenos se ha popularizado en plataformas como TikTok, donde se acumulan vídeos de turistas británicos que aseguran haber contraído esta enfermedad. "Me desperté con dolor de garganta y resfriado esta mañana", "Llevo una semana con la 'Magagripe'. Es horrible", "Un mes y sigo enferma, ¿mejoraré en algún momento?", "Dos semanas después de estar en Magaluf y he tenido que ir a urgencias dos veces", dicen.

Algunos de los relatos publicados en redes sociales advierten de la duración de la enfermedad o de que se han visto obligados a "ir a urgencias". A pesar de ello, otros muestran una visión "optimista" y con humor de la situación.

Síntomas del 'Magaluf flu'

Los síntomas que describen aquellos que aseguran sufrir esta enfermedad son síntomas de un virus respiratorio. Entre ellos destaca la congestión nasal, tos seca, dolor de garganta, cefalea, molestias musculares y mucho cansancio. En cualquier caso, los síntomas suelen remitir por sí solos a los pocos días, aunque siempre es recomendable consultar a su médico si considera que suponen un grave impedimento para el día a día.

Por el momento no se ha registrado ningún caso grave del virus y tampoco se considera una enfermedad peligrosa. Sin embargo, algunos afectados aseguran haber experimentado síntomas intensos y más prolongados de lo habitual.

No se trata de un nuevo fenómeno, ya que en 2023 medios como 'The Independent' alertaban sobre un patrón de turistas que regresaban de zonas cálidas como Mallorca con infecciones respiratorias. Hasta el momento, no existe ninguna alerta sanitaria oficial ni evidencia de que se trate de un virus nuevo o de una enfermedad transmisible y las autoridades baleares tampoco han emitido un comunicado relacionado con el asunto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com