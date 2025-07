La eterna espera para la ayuda por dependencia: "A mi padre se lo aprobaron 15 días antes de morir"

Más de 150.000 personas tienen reconocida la ayuda de la ley de dependencia, pero no la han recibido. Los tiempos de espera son inasumibles y muchos enfermos fallecen antes de recibir esa ayuda.

Es el caso de Domingo, hijo de una persona dependiente. "Mi padre murió y 15 días antes de morir fue cuando le aprobaron la ley de dependencia", explica en 'Antena 3 Noticias'. La familia de Domingo estuvo cinco años esperando dicha ayuda. "Es muy duro de llevar", aseguran.

Y ahora vuelve a vivir ese drama con su madre. "Le aceptaron la dependencia en grado 2. Estamos esperando. Mi hermana no puede buscarse un trabajo, tiene que estar permanentemente con ella", explica.

En solo seis meses han muerto 8.000 personas que se encontraban en las listas de espera. "Los casos en que pueda fallecer la persona es muy habitual porque no llega", asegura Ludovico Moreno, socio directos de 'Más mayor legal'.

Jesús cuida de su mujer con alzhéimer. "Lo que no entiendo es que para que se cambie la modalidad se tarden 10 meses. Han dicho que ha sido aprobado, pero que están a expensas de la firma del gasto y llevamos ya 10 meses y 15 días", lamenta.

"Hay familias que tienen que pedir un préstamo al banco porque tenían que comprar una cama articulada", explica Moreno. A Loli, con ELA, la pensión no le da para pagar un cuidador. "He pedido la dependencia, alguien para que me ayude a ducharme. Necesito a alguien que me ayude, aunque creo que tardará. Va avanzando y necesito ayuda lo antes posible", pide.

Todos siguen esperando la respuesta de la administración y tiempo es lo que no tienen.

Ley de dependencia

El pasado mes de febrero se aprobaron los cambios que trae la reforma de la ley dependencia. El objetivo era "promover un cambio de paradigma que avance hacia una sociedad de cuidados basados en el principio de sostenibilidad de la vida y en el reconocimiento de la interdependencia".

Entre las principales novedades, la ley elimina las incompatibilidades que impedían combinar servicios, como la asistencia a un centro de día y la ayuda a domicilio. También amplía las prestaciones para cuidadores en el entorno familiar y reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo.

Ahora, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a estas reformas. Una de las principales novedades tiene que ver con los grados de discapacidad. Ya en el primer borrador se contemplaba que todas las personas con grado I de dependencia se les reconocería automáticamente el 33% de discapacidad y ahora ocurrirá lo propio con el grado 2 y el 3. Si el usuario quiere después solicitar un grado superior al asignado, deberá pedir una valoración individualizada de su discapacidad. El objetivo es reducir la burocracia.

La ley también introduce la posibilidad de que una persona dependiente pueda recibir una ayuda transitoria durante el tiempo en el que no pueda acceder al recurso que solicita. Otro de los cambios importantes con las nuevas reformas es que se va a suprimir el régimen de las incompatibilidades de las prestaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com