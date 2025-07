Francesco Arcuri arremete contra Juana Rivas: "Lo ocurrido en el punto de encuentro no fue un caos, fue un espectáculo de violencia"

La jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada decidió aplazar la entrega del hijo menor de Juana Rivas, Daniel, de 11 años, a su padre, Francesco Arcuri. La decisión se tomó después de que el equipo del punto de encuentro familiar observara "circunstancias" que podrían poner en riesgo el bienestar del niño.

Este jueves, Francesco Arcuri ha hablado en el programa de Espejo Público y ha asegurado que Juana Rivas "tiene un trastorno" y que ha manipulado a sus hijos. Además, ha explicado que lo que se vivió el día del intercambio del menor fue una "violencia y un espectáculo preparado".

Del mismo modo, ha expuesto que él aceptó la condena que le pusieron en España en el 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar para poder ver a su hijo, algo que dice estar recogido en las sentencias: "Un fiscal está archivando todas las denuncias y por eso tengo toda la custodia exclusiva de mis hijos".

Sobre la carta que se hizo pública de su hijo, Francesco Arcuri asegura: "Mi hijo miente, pero no quiero darle la responsabilidad a él, alguien ha escrito la carta porque si se mira la escritura se ve que no es suya". Además ha afirmado que los asuntos sociales han estado muchas veces en su casa y que siempre han dicho que él es un buen padre y que los niños eran felices.

Cuando se le ha preguntado sobre palabras de Yolanda Díaz del caso con las que pedía que este viernes "se tomase la decisión correcta", se ha defendido de manera rotunda diciendo que es un apoyo de violencia hacia sus hijos: "Si no quieres considerar nueve años de investigación, nueve años de papeles, tres sentencias en España y en Italia y quieres decir una mentira en la televisión porque tú no te has informado es casi mejor callarse, porque si una persona dice mentiras sobre mi es un cómplice de la gente que hace violencia a mis hijos".

Arcuri ha alegado que esto ha sido un espectáculo televisivo que ha supuesto una forma de violencia para sus hijos, algo que, tal y como ha explicado, condena fehacientemente.

Las medidas cautelares

El Constitucional había rechazado la solicitud de medidas cautelares, pero la jueza solicitó un informe técnico urgente para asegurar que ningún tipo de coacción se emplee en la entrega.

Según la abogada de Rivas, tras la negativa del niño a volver con su padre y las escenas vividas, "Rivas se encuentra preocupada y destrozada". El menor habría expresado su miedo directamente: "Me va a matar como vuelva".

Arcuri, por su parte, insiste en que la actitud del niño es fruto de una "manipulación" propiciada por Rivas y su entorno.

El hermano mayor, Gabriel, de 19 años, también está presente y ejerce un papel activo en apoyar a Daniel; según Arcuri, fue él quien habló durante horas con su hermano para disuadirle de volver a Italia. Mientras tanto, el Gobierno y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han defendido que "es importante que se haya escuchado a Daniel", resaltando la necesidad de tener en cuenta la opinión del menor.

A pesar del proceso en marcha en España, la justicia italiana procesa a Arcuri por presuntos malos tratos a sus hijos, con juicio fijado en septiembre. Si se confirma la condena, el menor podría regresar con su madre, puesto que Rivas también ostenta la patria potestad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com