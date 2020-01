La infanta Pilar de Borbón, ingresada en una clínica en Madrid

La infanta Pilar de Borbón, hermana mayor del Rey Juan Carlos, está ingresada en una clínica de Madrid desde este domingo, han informado a fuentes del entorno de la tía del rey Felipe VI.

La duquesa de Badajoz, de 83 años, sufre un cáncer de colon que la llevó a pasar por el quirófano el pasado mes de febrero y a someterse a un tratamiento de quimioterapia. Pilar de Borbón, que presidió la Federación Ecuestre Internacional entre 1994 y 2005 y forma parte del Consejo de Honor del Comité Olímpico Español, ingresó anoche en el Hospital Ruber Internacional, en el mismo centro sanitario en el que fue intervenida.

Por el momento, el hospital no ha facilitado información del estado de salud de la hermana mayor del rey Juan Carlos. El pasado mes de septiembre volvió a estar ingresada varios días en una clínica de Mallorca debido a una bajada de defensas, pero a los pocos días recibió el alta, aunque su imagen saliendo del centro en silla de ruedas puso de relieve su bajón físico. Ello no impidió que a las pocas semanas volviera a aparecer en público. En octubre, asistió a los actos de la patrona de la Guardia Civil en la Comandancia de Palma con su hija Simoneta y en noviembre no quiso perderse la presentación del rastrillo solidario de la asociación Nuevo Futuro, de la que es presidenta de honor desde hacía más de 40 años.