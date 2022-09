El horror de los vecinos ante el temporal que ha arrasado su pueblo en Granada: "Le pedía a Dios que nos ayudara"

El agua bajaba con muchísima fuerza por las calles de Pedro Martínez, en Granada, tras la enorme tromba de agua que cayó allí. Derribó muros, inundó carreteras... algunos coches se quedaron incluso atrapados y el agua se coló en las casas. Esa tormenta duró apenas 15 minutos pero ya han visto los efectos... Este miércoles 21 de septiembre, para los vecinos, es día de limpiar y de evaluar daños.

La situación es un agua imparable y "con una fuerza impresionante", como explican los vecinos, provoca el caos en solo minutos... Se traga muros, contenedores, calles enteras, inmoviliza coches... y no perdona ni el interior de las viviendas. "Los azulejos de la pared era como una regadera", dice un vecino. Otra muestra cómo el agua ya destrozado "toda la ropa de las niñas y todo el calzado".

Casas y calles anegadas

Dicen que estaban "rezando y pidiéndole a Dios que ayudara" y califican lo que pasó de "catástrofe con todo inundado". Los vecinos intentaban sacar el agua con cubos y cepillos. "Hasta que no vinieron los bomberos no pude salir, me tuvieron que sacar", explica una mujer que quedó atrapada.

Hoy lo que limpian es el barro y revisan los destrozos. Aseguran que ha sido un desastre, que nunca han visto llover tanto. El coche de Bernardo sigue parado en mitad de la calle: "Se rompió la ventana y ya no vale para nada". Esta mañana la lluvia se ha cebado con la provincia de Jaén provocando una veintena de incidencias.