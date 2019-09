Consulta el horóscopo ofrecido por Rappel para hoy sábado, 28 de septiembre y conoce qué deparan los astros a los signos del zodiaco en el amor, el dinero y la salud.

Piscis

Salud: Una pequeña infección en la zona genital te obligará a acudir a un médico. Tal vez tan sólo se deba a una alergia por la ropa que usas. Dinero: Saldrán adelante tus proyectos de estudios o trabajo. Notarás cómo los de tu mismo sexo te ayudarán más en el trabajo. Amor: Últimamente parece que te canse tu relación de pareja y parece que buscas una aventura, ten cuidado y no cometas errores..

Acuario

Salud: Te sentirás en forma, pero si tienes que pasar por una revisión, no lo dejes. Llevar una dieta ordenada hará que te sientas mucho mejor. Dinero: Si trabajas en el mismo sitio desde hace tiempo, todo mejorar. Si tu trabajo es independiente, tendrás que tomar una decisión importante. Amor: Si no eres más transigente y paciente podrías tener problemas de soledad. Si te apetece que te quieran, intenta ser más amable con todos.

Capricornio

Salud: Los tobillos pueden dolerte mucho porque no tienes la precaución de ir a un masajista. No andes descalzo por tu casa ni por los jardines. Dinero: Suerte para comprarte un vehículo o hacer una inversión a través de una recomendación. No hacer negocios con la familia. Amor: Ahora es un buen momento para ampliar tu círculo de amistades. Recibirás un pequeño regalo que no esperas de tu familia.

Sagitario

Salud: Sufrirás un ligero problema de garganta, debido, probablemente, a los cambios bruscos de temperatura. No te fíes de la primavera. Dinero: Tendrás suerte en los asuntos legales y en cualquier tema relacionado con el trabajo y los negocios. El número 9 te dará suerte. Amor: Vas a sentir que la gente te quiere y te aprecia. Te invitarán a una fiesta en la que conocerás a alguien muy especial.

Escorpio

Salud: Si has pensado comenzar una dieta, éste es el momento para hacerlo. Eso sí, olvídate de los milagros y recurre al especialista. Dinero: Una llamada telefónica puede darte una alegría relacionada con el trabajo o la economía. No seas egoísta y comparte tu suerte. Amor: Tendrás la oportunidad de conocer a gente estupenda entre la que destacará alguien que despertará en ti emociones casi olvidadas.

Libra

Salud: Te van a doler las articulaciones y los huesos, lo que puede ser un aviso de reuma o artrosis. Evita la automedicación y ve al médico. Dinero: La suerte se pondrá de tu parte en el trabajo y los negocios. Si tienes que hacer un buen regalo, no escatimes en el precio. Amor: Tienes que saber controlar tu mal genio con tu pareja. No intentes llevar siempre la razón. Sé más tolerante y demuestra lo que sientes.

Virgo

Salud: Riesgo de pequeñas erupciones o urticaria a causa de una intoxicación. Ten mucho cuidado con lo que comes fuera de casa. Dinero: Alguien te va a plantear un negocio que en principio parece de color rosa, pero no te fíes, se prudente y analízalo todo muy bien. Amor: Si tienes pareja estable, todo va a funcionar bien. Si tu corazón está solo, pasas por un momentos de gran desconfianza.

Leo

Salud: Los nervios se apoderan de ti y pueden darte un aviso. Si notas taquicardias o asfixia, acude cuanto antes a un especialista. Dinero: La gente que trabaja contigo mostrará cierta envidia hacia ti y tus capacidades. No alimentes los rumores ni des importancia a lo que digan. Amor: Si quieres correr una aventura y vivir un apasionado romance, hazlo solo si no tienes pareja. Si la tienes, será mejor que lo olvides.

Cáncer

Salud: Gozas de buena salud y se te nota en tu aspecto externo, por lo que te muestras jovial y muy alegre. Adoptar hábitos más sanos. Dinero: Si tienes ganas de cambiar de trabajo, no tomes decisiones a la ligera y estudia bien todas las posibilidades. Buen momento para viajar. Amor: Habrá un pequeño bache en tu relación, pero pronto pasará y todo volverá a la normalidad. Si no tienes pareja, romance a la vista.

Géminis

Salud: Notarás dolores en la espalda debidos a las malas posturas y a tus hábitos poco saludables. Haz ejercicio suave y date un buen masaje. Dinero: Si tienes que hacer exámenes o una entrevista de trabajo, la suerte se va a poner de tu parte. De momento, olvídate del azar. Amor: La gente que te quiere te va a mostrar todo su apoyo y cariño. Habrá una fiesta familiar en la que lo pasarás estupendamente.

Tauro

Salud: Si te duele la cabeza o un oído, revisa tus muelas, quizá esté ahí el origen del problema. Por lo demás, gozarás de buena salud. Dinero: Tienes un capricho desde hace tiempo y por fin has decidido permitírtelo, piénsalo antes de actuar, puede pasar un mes muy apurado. Amor: Hay una persona que te atrae muchísimo aunque tú no te atreves a comunicarlo, pero pronto te sorprenderá con una apetecible propuesta.

Aries

Salud: Tu estómago te dará un aviso. Así que empieza a controlarte tu alimentación, que sea más sana y equilibrada. Dinero: Tu familia se intentará aprovechar de tu generosidad, así que no dejes que te engañen con buenas palabras. Suerte en los juegos de azar. Amor: Va a surgir una relación especial con una persona con la que tienes una gran diferencia de edad. No le des importancia a este hecho.