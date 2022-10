Un hombre recibe una paliza tras defender a una presunta víctima de violencia de género

Un hombre ha recibido una paliza en Burgos tras defender a una presunta víctima de violencia de género. Los hechos ocurrieron esta semana, cuando el hombre, llamado José Antonio, estaba descargando material para un espectáculo y escuchó varios gritos que le hicieron acudir sin pensárselo. Fue testigo de cómo el agresor agredía físicamente a la mujer, que iba con una niña, por lo que decidió intervenir para frenar la agresión interponiéndose entre ambos y pidiéndole que se calmara.

"Me dijo que no dejaba ver a su hija", explica José Antonio a 'Antena 3 Noticias'. "Me dio un empujón y me caí al suelo". Y ahí comenzó a propinarle varios puñetazos que le provocaron la fractura del tabique nasal y heridas en las orejas, entre otras lesiones.

Afortunadamente, sus compañeros de trabajo, que estaban cerca del lugar de los hechos, acudieron para intermediar con el joven, que estaba "muy agresivo, con una actitud amenazante".

A pesar de la agresión, la joven no ha querido interponer una denuncia contra el agresor, aunque gracias a una cámara de seguridad, que grabó la escena, la Policía ha podido abrir una investigación para dar con el autor de la paliza.

José Manuel asegura no sentirse un héroe y reconoce a las cámaras que volvería a actuar de la misma manera, a pesar de los golpes que recibió ese día.

Aumenta el número de víctimas de violencia machista

Según los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el número de mujeres víctimas de violencia de género han aumentado en este segundo trimestre del año, alcanzando las 44.543 mujeres. Una cifra que se traduce en un incremento del 10,89% más que en el mismo periodo del 2021.

Asimismo, estos datos ponen sobre la mesa cómo todos los indicadores de alerta se ven incrementados en este segundo trimestre, pues aumenta también la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres en nuestro país: del 16,6% del segundo trimestre de 2021 pasa al 18,4%.

Por otro lado, atendiendo a los datos por comunidades autónomas, Murcia es la que registra un mayor aumento, seguida de Baleares y Comunidad Valenciana.