Ana Orantes fue quemada viva por su exmarido en la vivienda que se veían obligados a compartir tras la separación. Murió en el patio de la casa, ante los ojos de su hijo menor.

Solo 13 días antes, Ana Orantes había contado en un programa de televisión su historia de malos tratos desde el mismo día que se casó. "Venía borracho, me daba una paliza, no una guantada, una paliza. Me cogía de los pelos, me daba contra la pared y me ponía la cara así...".

Mientras relataba su calvario, reproducía con gestos la hinchazón de su rostro. Años después, su hijo contó que ese relato en televisión fue su sentencia de muerte. "Hubo algo que dijo mi madre fue lo que a él no le gustó, no negaba que le había pegado, que había tenido una vida mala...".

Además, una sentencia completamente incomprensible a día de hoy les obligaba a seguir viviendo juntos. Este año, Ana Orantes ha recibido el homenaje que merecía en Sevilla con una calle a su nombre. "Mi madre estaría muy agradecida a todo el mundo", señalaba."Mis hermanos y yo nos acordamos de ella todos los días. Tengo fotos suyas por todos los lados", declaraba emocionada.