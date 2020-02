El grupo neonazi Hogar Social Madrid pega carteles en la sede de Ciudadanos: "Cerrado por estafa"

Miembros de Hogar Social Madrid (HSM) acudieron a la sede de Ciudadanos en la calle Alcalá en Madrid para manifestar su descontento con los últimos movimientos del líder de la formación naranja, Albert Rivera.

En concreto, el grupo de extrema derecha acusa a Rivera de haber mentido deliberadamente. Durante la campaña previa a las elecciones del 26J el catalán afirmaba en varios mítines, programas de televisión y entrevistas que jamás pactaría con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.

"No puede haber una nueva etapa política en España si los nuevos hacen lo mismo" o "no estaremos en el cambio de Rajoy porque creo que no representa el cambio que pide este país" fueron algunas de las citas que dejó Rivera en su campaña, afirmando que jamás pactaría con Rajoy.

HSM han querido mostrar su malestar frente a la que consideran una "estafa" por parte de Ciudadanos y su líder, y han pegado carteles en la fachada de la sede del partido. Luego, han subido a las redes sociales el vídeo en el que llevan a cabo la acción.

No es la primera vez que este grupo de extremistas realiza movimientos de este tipo: boicotearon un mitin de Podemos, se manifestaron frente al Ayuntamiento bajo el lema "españoles welcome" y lanzaron bengalas frente a una mezquita tras los atentados en Bruselas.