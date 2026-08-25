Granada sigue temblando: se registran dos nuevas sacudidas durante la madrugada en la zona de Armilla

La tierra no ha dejado de temblar en la provincia granadina desde el pasado 15 de agosto. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) nos confirma que se han producido 1119 seísmos hasta hoy martes 25 de agosto, de los cuales se han sentido aproximadamente unos 100. Los últimos dos seísmos se han registrado esta misma madrugada en la zona de Armilla: uno de magnitud 1,7 a las 23:47 horas y otro de magnitud 1,5 a las 03:12 horas.

La actividad sísmica de los últimos días ha provocado daños materiales, varios desalojos preventivos e inspecciones en inmuebles. Concretamente, se han inspeccionado 976 viviendas: 705 están en nivel verde, 217 en amarillo y 43 en rojo, que implicaría un nivel alto de peligro y la recomendación de no usar dichas viviendas por el momento. Para garantizar la seguridad de los afectados en Las Gabias y el Zaidín, 53 vecinos continúan desalojados y se encuentran en el albergue Inturjoven de Granada.

Ante esta situación la Junta de Andalucía ha comunicado la preparación de ayudas para los afectados por los seísmos, aunque aún se desconoce la cuantía de las mismas. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, visitó ayer lunes a los desalojados y comunicó que el Gobierno andaluz evaluará en primer lugar el alcance real de los daños y las necesidades de las familias y posteriormente establecerá dichas ayudas.

Díaz confirmó además que La Junta ha puesto a disposición de los desalojados recursos del Instituto Andaluz de la Juventud. A nivel estatal, los afectados también podrán recurrir a ayudas contempladas en el Real Decreto 307/2005, destinadas a casos de emergencia. Será la Subdelegación del Gobierno en Granada quien aportará información para tramitar tales ayudas.

Por su parte, la Diputación de Granada confirma una partida extraordinaria de 4,5 millones de euros para que los consistorios afectados puedan hacer frente a gastos relativos a inspecciones, apuntalamientos, limpieza, alojamiento temporal o reparación de infraestructuras dañadas. Afortunadamente, no se han registrado heridos de gravedad y la magnitud de los movimientos ha ido disminuyendo a medida que han avanzado los días.