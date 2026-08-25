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Noticias de hoy, martes 25 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 25 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 25 de agosto de 2026

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Antena 3 Noticias
Publicado:

26 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el Gobierno cambia la gestión y decreta el mando único.

Convocado el Consejo de Seguridad Nacional

Pedro Sánchez ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional. Acuden varios ministros y en la mesa estará también la directora del CNI y la del Departamento de Seguridad Nacional. Habrá un mando único encabezado por el ministro Ángel Victor Torres. Algo que el presidente de Ceuta había solicitado desde el comienzo de la crisis.

Robles comparece en el Congreso

La oposición critica que Sánchez siga sin dar explicaciones. No irá al Congreso, quien sí lo hará serán sus ministros. A las 12:30 horas de esta mañana será la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que acuda a la Cámara Baja a petición propia. Es la primera vez que los miembros del ejecutivo comparan para dar explicaciones sobre la crisis migratoria después de que se negaran a ir al Senado a petición del PP.

Carlos Cuerpo, en Ceuta

Carlos Cuerpo anunció ayudas por las enormes pérdidas que están sufriendo los comercios de la ciudad autónoma, pero aún no ha concretado la cantidad.

Inundaciones en Tarragona

Impresionantes imágenes que nos dejan las brutales tormentas que han afectado a la parte Noreste de España. La zona más castigada ha sido Tarragona, con lluvias torrenciales, rachas de viento violentas y granizo de gran tamaño que ha provocado graves inundaciones urbanas y ha afectado al transporte. Hay cuantiosos daños materiales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Encuentran a un hombre muerto con dos tiros en el abdomen en una calle de Marbella

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

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Sociedad

Coche Guardia Civil.

Un menor pide auxilio por AlertCops tras ser obligado a viajar con su madre y la Guardia Civil acaba rescatándolo

El momento en el que una espectacular bola de fuego sobrevuela el mar de Alborán a 77.000 kilómetros por hora

El momento en el que una espectacular bola de fuego sobrevuela el mar de Alborán a 77.000 kilómetros por hora

Noticias de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 25 de agosto de 2026

Javier Martín, politólogo
Crisis migratoria

El politólogo Javier Martín sostiene que el mando único en Ceuta es una "medida tardía"

Imagen de una alarma en el móvil
Final del verano

Ahora que se acerca septiembre toca preguntarse, ¿Por qué nos afecta tanto la vuelta a la rutina?

Efemérides de hoy 25 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 25 de agosto?
Efemérides

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Consulta las efemérides de hoy 25 de agosto de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Jinetes a lomos de sus caballos inician las fiestas de Sant Bartomeu este lunes en Ferreries con tres vueltas alrededor del Pla de l’Església
Menorca

Una menor de 17 años, en la UCI tras ser golpeada por un caballo en las fiestas de Ferreries, Menorca

La joven permanece ingresada en el Hospital Mateu Orfila tras sufrir un impacto en la cabeza.

Lugar donde se encontraron los cuerpos en Veguellina de Órbigo (León)

Así murieron los dos amigos de Veguellina de Órbigo, León: uno se atragantó y el otro sufrió un fallo cardíaco al intentar reanimarlo

Imagen de archivo de un jardinero

Un operario de jardinería muere al volcar su vehículo de trabajo en un parque de Madrid

Centro Salud Agudo en Ciudad Real

Herida una enfermera en Ciudad Real al tratar de defender a una paciente de la agresión de su hijo

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