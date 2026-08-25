Noticias de hoy, martes 25 de agosto de 2026

26 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el Gobierno cambia la gestión y decreta el mando único.

Convocado el Consejo de Seguridad Nacional

Pedro Sánchez ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional. Acuden varios ministros y en la mesa estará también la directora del CNI y la del Departamento de Seguridad Nacional. Habrá un mando único encabezado por el ministro Ángel Victor Torres. Algo que el presidente de Ceuta había solicitado desde el comienzo de la crisis.

Robles comparece en el Congreso

La oposición critica que Sánchez siga sin dar explicaciones. No irá al Congreso, quien sí lo hará serán sus ministros. A las 12:30 horas de esta mañana será la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que acuda a la Cámara Baja a petición propia. Es la primera vez que los miembros del ejecutivo comparan para dar explicaciones sobre la crisis migratoria después de que se negaran a ir al Senado a petición del PP.

Carlos Cuerpo, en Ceuta

Carlos Cuerpo anunció ayudas por las enormes pérdidas que están sufriendo los comercios de la ciudad autónoma, pero aún no ha concretado la cantidad.

Inundaciones en Tarragona

Impresionantes imágenes que nos dejan las brutales tormentas que han afectado a la parte Noreste de España. La zona más castigada ha sido Tarragona, con lluvias torrenciales, rachas de viento violentas y granizo de gran tamaño que ha provocado graves inundaciones urbanas y ha afectado al transporte. Hay cuantiosos daños materiales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.