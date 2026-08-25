Viajar sin maleta: el nuevo hábito que se dispara este verano entre los turistas en España

España afronta un verano de récord, con más turistas y también más desplazamientos entre diferentes destinos. En el primer semestre de 2026, el país recibió 46,56 millones de turistas internacionales, un 4,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de Frontur y Egatur del INE.

Solo en junio llegaron 9,7 millones de visitantes, la cifra más alta registrada en este mes. El aumento del turismo también impulsa los viajes que combinan varias ciudades y obligan a cambiar de alojamiento cada pocos días.

Y en esos recorridos aparece un nuevo aliado: viajar sin cargar con la maleta.

Dejar la maleta en el hotel y continuar el viaje

Cada vez son más los viajeros que optan por trasladar su equipaje directamente entre hoteles o enviarlo a su domicilio. De esta manera, pueden desplazarse en tren, avión, metro o incluso a pie sin arrastrar varias maletas.

Es el caso de Jaime Sánchez, de 81 años, que este verano terminó sus vacaciones en Gran Canaria sin tener que llevar sus maletas hasta el aeropuerto. El traslado del equipaje le permitió aprovechar hasta el último momento de sus vacaciones y recibir las maletas directamente en la puerta de su casa.

También lo harán Laura y Marcos, que este verano han decidido cumplir por fin un viaje que llevaban años posponiendo: Madrid, Sevilla y Málaga, con varias noches en cada ciudad. Hasta ahora, el equipaje era uno de los principales inconvenientes para realizar este recorrido.

¿Cuánto cuesta viajar con maleta?

El precio de facturar equipaje se ha convertido en otro de los motivos que llevan a algunos viajeros a buscar alternativas. En las aerolíneas europeas, facturar una maleta puede suponer entre 20 y 100 euros por trayecto, dependiendo del peso y de cuándo se contrate.

En una familia de cuatro personas con dos maletas facturadas, el coste puede alcanzar entre 42 y 120 euros solo en el viaje de ida y entre 80 y 240 euros en el trayecto completo de ida y vuelta.

Frente a este gasto, el traslado terrestre de una maleta entre hoteles puede situarse entre 16 y 33 euros, según su peso y dimensiones.

Familias, adultos mayores y viajeros que cambian de ciudad

El sistema resulta especialmente atractivo para las familias que viajan con niños y acumulan varios bultos, para los turistas sénior y para quienes realizan rutas por varias ciudades.

En 2025, los hoteles de la Península registraron 94,6 millones de entradas de viajeros, mientras que los residentes en España realizaron 175,7 millones de viajes. Un volumen de desplazamientos que refleja la dimensión del turismo y de los viajes con diferentes etapas y alojamientos.

La idea es sencilla: entregar la maleta identificada en la recepción del hotel antes de hacer el check-out y continuar el viaje únicamente con lo necesario. El equipaje llega después al siguiente alojamiento o directamente al domicilio.

Un modelo que llega a España desde Japón

La tendencia no es nueva en otros mercados. En Japón, el traslado de equipaje lleva años integrado en la experiencia de muchos viajeros. Ahora, con el turismo español en cifras récord y con cada vez más personas realizando circuitos por varias ciudades, viajar sin maleta empieza a ganar protagonismo también en España.

La fórmula permite convertir los desplazamientos entre destinos en una parte más cómoda del viaje: la maleta sigue su camino y el viajero continúa disfrutando de sus vacaciones.