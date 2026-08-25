Detenidos dos vecinos de Pamplona tras extorsionar a un amigo con un montaje relacionado con una menor

La Guardia Civil ha detenido en Pamplona a un hombre de 31 años y una mujer de 29, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de extorsión. Según la investigación, habrían conseguido cerca de 50.000 euros de una víctima a la que amenazaban con denunciar por un supuesto caso relacionado con una menor de edad.

Los hechos comenzaron en julio de 2025, cuando la víctima recibía llamadas y mensajes en los que le exigían cantidades de dinero. Los presuntos autores le aseguraban que sería denunciado por haber ofrecido dinero a una menor para mantener relaciones sexuales. A pesar de negar los hechos desde el principio, el temor a las consecuencias legales y al impacto que la acusación pudiera tener en su entorno le llevó a efectuar pagos en efectivo y mediante distintas plataformas.

La Guardia Civil sostiene que uno de los detenidos aprovechó la relación de amistad que mantenía con la víctima y que conocía su situación económica para poner en marcha el engaño. Para presionarle, utilizaron la imagen de una menor, hicieron intervenir a un supuesto hermano que exigía dinero para evitar una denuncia y difundieron una noticia sobre un caso similar.

La investigación también permitió determinar la participación de la segunda detenida, la titular de las cuentas bancarias en las que se recibía parte del dinero y conocía su procedencia. El análisis de las conversaciones, los movimientos bancarios, las plataformas de pago y un teléfono móvil intervenido aportó nuevos indicios contra ambos sospechosos.

La menor cuya imagen había sido utilizada en el montaje fue localizada por los investigadores y aseguró que nunca recibió ninguna propuesta de carácter sexual ni dinero por parte de la víctima. Además, declaró que uno de los detenidos le ofreció dinero para que realizara una declaración falsa que apoyara la historia inventada, propuesta que rechazó.

La extorsión provocó a la víctima un perjuicio económico cercano a los 50.000 euros, además de afectar gravemente a su situación personal y familiar. La operación, denominada 'Oilarra', ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Estella. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Estella/Lizarra, que continuará con la tramitación del procedimiento.