Un gran número de ciudadanos sobrevive a base de la basura

Desde la terraza de muchos edificios se puede ver la misma escena que comienza a partir de las 22.00h. Cuando los negocios cierran, se abre la puerta de otro mundo muy diferente que destapa la forma vida de estos ancianos, indigentes o inmigrantes.

Cuando han conseguido la fruta, el pan o aquella comida que no pueden pagar devuelven al contenedor lo que no utilizan. Hay quienes aseguran que no tienen ingresos para comer ni alimentar a su familia. Y así noche, tras noche. En España, sólo los restaurante tiran a las basura cada año 63.000 toneladas de comida, sin contar con supermercados ni hogares.