Graban manadas de ballenas en las costas gallegas: "Eran más de 30, fue impresionante"

Moisés López tiene una empresa que se dedica al alquiler de embarcaciones en las Rías Baixas. Está acostumbrado a navegar por estas aguas, aunque normalmente se queda dentro de la ría. "El domingo salimos unas millas detrás de las Islas Cíes y fue donde las vimos, es la primera vez que me pasa", explica este patrón todavía impresionado.

"Solo escucharlas respirar es impresionante. Empezamos a oírlas y ya las vimos aparecer a lo lejos, debí ver unas 30", relata. Moisés no dudó en sacar su teléfono y grabar el vídeo en el que se ve esta manada a pocas millas de su embarcación. Un recuerdo que aún así no se le borrará.

Emigrando hacia África

No es raro encontrar grupos de ballena común en este entorno a estas alturas del año. Es la ruta habitual que siguen en su camino hacia África, solo que cada vez parecen estar más cerca de las Islas Cíes.

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas es uno de los espacios más protegidos de Galicia y sus aguas, explican los expertos, están en estos momentos cargadas de nutrientes. Con este panorama a nadie se le escapa que parece ser el lugar perfecto para un buen festín en el largo peregrinaje de los rorcuales.

El ruido del motor puede provocarles molestias

El momento más increíble, explica Moisés, fue cuando tenían 6 o 7 a un lado de la embarcación. "Nosotros no nos acercamos demasiado porque además el ruido del motor parece ser que les molesta y no queríamos interferir en nada, pero cuando se acercaron la sensación que tienes es indescriptible", recuerda.

Como buen amante del mar, este gallego espera poder repetir la experiencia e incluso ofrecerla a sus clientes. "Ya he recibido muchas llamadas para ir a verlas pero por el momento nosotros no tenemos los permisos necesarios, me informaré y veremos cómo podemos hacerlo".

Por el momento, 'Moi de Mar' se dedica a realizar viajes por las Rías Baixas para conocer desde el mar este paraíso natural. Ya "solo" esto es todo un lujo. Se ve que las ballenas están de acuerdo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com