El futuro de los inmigrantes en España: "Cinco días de viaje, muy duro... pero al final sales fuerte"

El Gobierno debatirá este miércoles el reparto equitativo entre comunidades de los menores migrantes que llegan a las costas españolas. En mitad de la futura reforma de la Ley de Extranjería se plantea otro frente: el futuro de los inmigrantes en nuestro país. La mayoría, quiere trabajar.

La agricultura, es, a veces, una alternativa para acceder al mercado de trabajo. Sin embargo, los agricultores se quejan de que no pueden contratarlos mientras no tengan papeles, por lo que exigen al gobierno que agilice su regulación.

Zacarya, un chico marroquí de 29 años, huyó de su país hace casi cuatro años en una patera que desembarcó en la costa canaria. "Cinco días de viaje muy duro... pero al final sales fuerte y seguimos vivos", cuenta.

Él asegura que sintió que la vida le brindaba otra oportunidad, y quiso aprovecharla. Ahora vive en Valencia y allí estudia y trabaja en la construcción. Con lo que gana, se va labrando un futuro. Ha invertido en terrenos y le encanta la agricultura.

Otros dos senegaleses llegados a España trabajan en el campo. "Cuando llegas aquí no tienes familia ni alguien que vaya a ayudarte y no consigues trabajar", expresa Aliou. Afirma que es un proceso difícil. "Si no tienes papeles, hay un poco de sufrimiento", confirma Mady, otro senegalés que también trabaja como temporero.

El problema que tienen los agricultores para contratar a personal es que estos migrantes no tienen papeles y por eso piden al Gobierno que regule su situación. "Falta mano de obra y hay mucha mano de obra sin papeles y no les podemos contratar", asegura Robert Moreno. "Si no fuera por ellos no podríamos prácticamente trabajar...", añade Manuel Alcover.

Reunión clave en Tenerife este miércoles

El Gobierno se reúne mañana miércoles en Tenerife con las comunidades autónomas para tratar el reparto de menores migrantes no acompañados entre los distintos territorios.

El PP desoye las amenazas de Vox y el portavoz del partido, Borja Sémper, ha asegurado que las comunidades autónomas gobernadas por su partido acudirán a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife con la propuesta de atender a los menores migrantes no acompañados "hasta el límite de su capacidad".

Los 'populares' añaden una condición a la propuesta: un fondo de contingencia "con dinero suficiente" para las autonomías porque si no se dan medios se estarán "generando condiciones de inseguridad" ciudadana. Y la petición de que este acogimiento debe producirse en "todas" las comunidades "sin excepción".

"La posición del PP se concreta en lo siguiente: Solidaridad toda, chantajes ninguno. Y ésta es, precisamente, la posición que llevará el Partido Popular mañana a la Conferencia Sectorial que el Gobierno ha convocado a rastras para abordar la situación cada vez más preocupante de la inmigración y de los menores no acompañados", ha manifestado Sémper.

El Gobierno propondrá a las CCAA que acojan a 347 menores migrantes no acompañados de Canarias y reformar la Ley de Extranjería.

Según la propuesta del Ejecutivo, Andalucía acogería a 30 menores, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4.

El año pasado, el Gobierno pactó con las comunidades el traslado de 373 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta. Aunque las comunidades solo han acogido a 62 (16%), según aseguran fuentes del Gobierno a Europa Press,

