Las CCAA gobernadas por el PP aceptarán el reparto de menores migrantes no acompañados

A menos de 24 horas de que se celebre la Conferencia Sectorial en Tenerife para llegar a un acuerdo en la reforma de la Ley de Extranjería, Vox recrudece su órdago y Santiago Abascal advierte que los gobiernos regionales de coalición con el PP "se considerarán rotos" si no se utilizan todos los medios "políticos y legales" para evitar la distribución de estos menores por todo el territorio nacional.

Pero para el Partido Popular las amenazas no funcionan, así lo ha confirmado hoy Borja Sémper, portavoz de los populares cuando le han preguntado sobre el reparto de menores migrantes: "Ni nos impresionan los órdagos de Vox ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno. Solidaridad, toda. Chantajes, ninguno". Desde el Gobierno piden al PP que rompa con Vox y le ha instado a cerrar un "pacto de Estado" y dar su apoyo a la reforma legal para el reparto de menores migrantes no acompañados.

Los presidentes populares desoyen las amenazas de Vox

Los presidentes autonómicos del PP también eluden las amenazas de Vox. Por un lado, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado que no aceptará "órdagos ni amenazas" y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que su región "como tierra de acogida", estará "a la altura de la situación" en el reparto de menores migrantes pese "a la incompetencia del gobierno de Sánchez".

Pero el problema no es solo el reparto de estos menores no acompañados, la controversia también radica en cómo modificar la Ley de Extranjería, porque en Génova, hasta el momento, se han opuesto, pero ya hay líderes autonómicos populares como Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que ha reclamado este martes "sentido de Estado" y "solidaridad" a las comunidades autónomas para reubicar a los menores migrantes no acompañados y ha tildado la situación de "insostenible".

El Gobierno necesita el apoyo del PP

El Gobierno de Pedro Sánchez sabe que sin el apoyo del PP la modificación de la Ley de Extranjería no saldrá adelante ya que dan por hecho que Junts votará en contra al no aceptar que Cataluña quede excluida del reparto. En la rueda de prensa de este martes posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno ha confesado que están "pidiendo una acogida equitativa por parte de las comunidades autónomas para atender a esta situación que exige solidaridad y humanidad".

Alegría ha mostrado su preocupación por el "silencio" de Alberto Núñez Feijóo ante las amenazas de Santiago Abascal. El legado del presidente popular es "dejar abiertas las puertas a la ultraderecha de todas las instituciones", insistiendo en exigir a Feijóo que rompa con la ultraderecha, recordándole que gobierna con los "extremismos" en cinco comunidades autónomas.

De la misma manera, ha restado importancia a las advertencias de Abascal: "Las amenazas ya las conocemos y no es la primera vez", recalcando que a Feijóo, "ya se le hace tarde romper los gobiernos de la ultraderecha".

