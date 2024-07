La propuesta de inmigración del PP desata las críticas del Gobierno y sus socios

Desplegar buques de la armada para frenar la llegada de inmigrantes a las costas españolas. Esa es la propuesta que el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha lanzado al Gobierno esta misma mañana. Lo ha hecho en una entrevista en el programa de Antena 3, Espejo Público.

Una declaraciones que han provocado la rápida reacción del Gobierno. "Tendrían que aclararnos para qué quieren a la armada. ¿Quieren hundir los barcos con los inmigrantes dentro?", ha criticado el ministro de Transportes, Óscar Puente. Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha calificado esta idea de "una ocurrencia".

Los ministros han acusado a los populares de desconocimiento en materia migratoria. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que las palabras de Miguel Tellado son "manifestaciones de brocha gorda y que creo que no aguantan un mínimo debate serio". Y en la misma línea se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Las fuerzas armadas no están para lo que ellos piden, las fuerzas armas están para defender la paz, la libertad y la seguridad de España, que no es el caso", ha explicado.

También han entrado en la polémica los socios del PSOE que señalan al PP por abrazar -dicen- las políticas de Vox. "En lugar de combatir a la ultraderecha española, la imitan", ha asegurado el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián. "Vox tiene dos marcas electorales. Una marca auténtica y otra blanca, que es el PP", ha añadido Íñigo Errejón, portavoz de Sumar. Y en este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Patxi López. "Me parece tremendo toda la derivada que el PP está haciendo a costa de tener como socio a Vox".

Vox ha responsabilizado al Partido Popular del "efecto llamada", que, dicen, se está produciendo y aseguran que en la formación de Feijóo se está intentando ahora copiar sus políticas. "El Partido Popular está estafando a sus electores porque recientemente en este parlamento votó a favor de iniciar la regularización de medio millón de personas", ha asegurado Santiago Abascal, presidente del partido, en los pasillos del Congreso de los Diputados.

