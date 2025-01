El fin de semana de la Princesa Leonor en Tenerife: turismo, gastronomía y visita a El Teide

La escala de la Princesa Leonor en Canarias está resultando de lo más productiva, tanto para ella como para los cientos de curiosos que han querido aprovechar este fin de semana para visitar el legendario buque de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, a bordo del cual la heredera del trono realizará la travesía por el Atlántico hasta rumbo a las américas, reproduciendo así el viaje que hiciera Cristóbal Colón.

La princesa ha disfrutado de la isla los tres días que lleva en tierras canarias. Nada más dar por finalizada la agenda oficial preparada para ella y sus compañeros guardiasmarinas el pasado viernes, la princesa de Asturias quiso descubrir por sí misma la ciudad y salió a pasear por el centro con algunos de sus compañeros. Fueron muchos chicharreros los que la vieron caminando por la popular Calle del Castillo el viernes por la tarde. Ya por la noche decidieron probar la gastronomía más tradicional. No sabemos si con alguna recomendación o por iniciativa propia, eligieron hacerlo en la Tasca La Montería, ubicada en pleno centro de la ciudad. David Montero, su propietario no se lo podía creer. “Llamaron para reservar una mesa de ocho y cogimos la reserva como cualquier otra pero cuando la vimos entrar no lo podíamos creer”. La cena estaba compuesta por algunos de los platos más populares de la tierra y especialidades de este local sin olvidar por supuesto las papas arrugadas con mojo. “También quisieron probar nuestro típico queso asado”

Visita a El Teide

No podía marcharse de la isla sin conocer uno de sus íconos naturales: el Teide así que el sábado por la mañana Leonor realizó una visita al Parque Nacional del Teide. Debido a las fuertes medidas de seguridad proporcionadas por la Casa Real, pocos pudieron ver a la princesa pasear por las faldas del Teide.

Tampoco pudieron verla las cientos de personas que a lo largo de todo el fin de semana se han acercado a las inmediaciones del buque Juan Sebastián Elcano que la ha traído a las islas y con el que reproducirá el viaje que realizó en su día Cristóbal Colón rumbo a las Américas. El buque escuela de la Armada Española estará en Tenerife hasta el lunes por la tarde, cuando partirá hasta Las Palmas de Gran Canaria donde permanecerá hasta este jueves, 23 de enero. Será entonces cuando emprenda su camino rumbo al continente americano para dar la vuelta a Sudamérica. La primera parada, 22 días después, será Salvador de Bahía, en Brasil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com