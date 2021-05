El festival de música Tomorrowland graba una nueva edición virtual con el español Danny Ávila entre los mejores Dj's

Muchos países están probando la seguridad de los conciertos presenciales. Pero y qué pasa con los festivales de verano. Uno de los más grandes de Europa se va a celebrar gracias al croma, en un gran escenario virtual y sin público se va a celebrar Tomorrowland. Entre los grandes nombres un español, DJ Danny Ávila.

La pandemia se ha convertido en el mayor enemigo del mundo de la cultura y concretamente, de los festivales de música. Numerosos eventos se han reinventado otros han tenido que cancelar las actuaciones.

Tomorrowland, en versión virtual

El macrofestival de música electrónica Tomorrowland ya celebró con éxito una versión digital que tuvo una asistencia másiva. Pues bien, aunque no descarten la celebración física del festival, Tomorrowland ha anunciado que, de nuevo, disfrutaremos de su formato virtual: Tomorrowland Around The World.

Será durante los próximos 16 y 17 de julio. Artistas del nivel de Afrojack, Nicky Romero, Armin Van Buuren y Lost Frequencias, entre otros, son los que forman parte de su cartel pero entre estos grandes nombres un español, el DJ Danny Ávila.

Tomorrowland es el emblema de la música electrónica mundial pero por segundo año consecutivo tendrá un formato digital que termina viéndose de esta forma. Cada uno de los escenarios está dibujado a mano y luego recreado por ordenador. Pero ojo, los mejores DJ´s del planeta, ellos sí están pinchando de verdad.

Antena3 en Tomorrowland

Un equipo de Antena 3 Noticias se ha colado en la sesión de grabación del DJ español con más proyección. "Espectacular. Va a quedar increíble" asegura durante la grabación DJ Danny Ávila. En un enorme croma es como se actúa. Parece que hay Se público aunque en realidad el DJ solo está con los técnicos de sonido.

"Tienes que saber transmitir la energía de otra manera" asegura DJ Danny Ávila. Una forma en la que ha tenido que reinventarse el mayor festival de música electrónica del mundo, apoyándose en la magia de la tecnología y convertir la soledad de un estudio en un gigantesco escenario con miles de personas.

El año pasado más de 1 millón de personas compraron sus entradas para este festival Virtual. 20 € durante dos días. La organización cuenta que todavía confían en que a finales de agosto se pueda celebrar el festival de verdad con toda la gente ya vacunada del coronavirus