Fernando Simón pide "prudencia" ante los anuncios de las vacunas contra el coronavirus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado en rueda de prensa tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus que el anuncio de la vacuna contra el coronavirus de Moderna es "muy esperanzador", pero ha asegurado que se trata de un análisis intermedio. En este sentido, ha explicado que hay que tener "cuidado" y evaluar los resultados con prudencia.

La compañía de biotecnología estadounidense Moderna anunció este lunes que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 94,5%, un 4,5% más que la de Pfizer, según los resultados de la fase 3 de su estudio.

Sobre los datos del coronavirus en España, Simón ha destacado que la incidencia acumulada en los últimos catorce días es de 470 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sigue la tendencia registrada en los últimos días, si bien se han notificado en las últimas 24 horas unos 8.500 nuevos contagios de coronavirus.

En este sentido, y pese a esta tendencia a la transmisión a la baja, Simón ha advertido de que la ocupación de camas con pacientes Covid se mantiene en torno al 16,5% y que los que precisan estar en las ucis son alrededor de 32%.

Cese de Simón

Preguntado por la petición de su cese por parte de algunas organizaciones médicas, ha dicho que "están en todo su derecho", pero ha querido dejar claro que su puesto "no es ningún regalo, ni muchísimo menos".

"Soy un funcionario publico, mi puesto es el que digan mis superiores, No voy a bajarme del barco, si consideran que no debo estar, no lo estaré", ha explicado.