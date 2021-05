Estudiantes de Farmacia colapsan el Zendal al ser citados por error por la Facultad para vacunarse

El Hospital Zendal de Madrid, uno de los centros donde más vacunas se están administrando en la Comunidad, se ha colapsado en la tarde de hoy al llenarse de estudiantes de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid que pensaban que iban a ser vacunados contra el coronavirus.

Tras varios minutos de caos en ha sido necesaria la intervención de la Policía que ha tenido que pedir por megafonía a los estudiantes de Farmacia que se marchasen "ya que no iban a ser vacunados".

Muchos estudiantes se han negado a abandonar el lugar al enterarse de que algunos han llegado primero y han recibido las dosis. Unos 3.000 alumnos de Farmacia han recibido a las 15.55 horas un mensaje del Decanato de la Facultad diciendo que en el día de hoy se podían vacunar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Solo tenían que vacunarse los de Enfermería

El error ha sido del Decanato de la Facultad, ya que solo habían sido citados los estudiantes de enfermería. Varias horas después los estudiantes han recibido otro correo en los que se les indicaba que se trataba de "un malentendido".

El problema ha sido que muchos se han negado a abandonar el hospital al enterarse de que algunos estudiantes de Farmacia ya habían sido vacunados al llegar los primeros. Algunos estudiantes han lamentado lo sucedido en las redes sociales y algunos han informado de que a primera hora de la tarde se han vacunado estudiantes incluso de ADE y otras carreras.

"Nos ha llegado un mensaje y cuando nos hemos metido no aparecía nada, no sabemos si podemos o no vacunarnos", explica una estudiante de Farmacia.

La facultad de Farmacia ha enviado a sus alumnos un correo pidiendo perdón: "Está información ha sido comunicada por una profesora de la Facultad que tiene una hija estudiando en Farmacia, a la que le habían dicho unos amigos que estaban vacunando a los estudiantes de Farmacia", explica el email.

