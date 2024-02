Estefanía, una gallega luchando contra la leucemia: "Estaba embarazada de dos meses cuando lo descubrieron"

La historia de Estefanía Blanco es de las que ponen los pelos de punta. Tiene 36 años, un niño de dos y hace apenas 12 meses se había vuelto a quedar embarazada. "Estábamos en nuestro mejor momento", nos cuenta su marido. Luis Miguel responde a nuestras preguntas con la voz entrecortada pero con el aplomo de quien ha decidido plantarle cara a la situación. "Yo hago esto por mi mujer, lógicamente, pero si además conseguimos aumentar el registro de donantes se le podría salvar a vida a mucha más gente". Salvar vidas. Ni más ni menos.

El diagnóstico de Estefanía llegó en una analítica rutinaria del embarazo. "Estaba de unas 8 semanas y le adelantaron las pruebas porque el anterior embarazo había sido de riesgo. Ahí ya saltó todo. Estaba muy extendido, tanto que si lo llegan a pillar una semana o dos más tarde igual ya no podríamos haber hecho nada".

El diagnóstico: Leucemia mieloide aguda

Leucemia mieloide aguda. Un diagnóstico, tres palabras, el punto de partida de una guerra a la que todavía le quedan batallas. La más importante conseguir un donante para salvarle la vida a Estefanía. "Ojalá nos de tiempo".

Luis echa la vista atrás y recuerda los últimos meses casi sin creerse que hayan llegado hasta aquí: "Ya son varios ciclos de quimio y es una quimio muy bestia. Lo de la caída del pelo no es nada con todo lo que ha pasado", explica. Y esto después sufrir la pérdida de su bebé.

Los tratamientos eran tan fuertes que le bajaban las defensas por completo por lo que no quedaba otra que aislarse. "Con el añadido además de que teníamos que dejar de ver al peque. Yo me aislaba con ella y el niño se quedaba con los abuelos o con los tíos". Aislamientos de hasta y mes y medio, lo que supuso que tuvieran que cambiarse de ciudad y trasladarse desde A Coruña a Pontevedra, para estar cerca de los suyos. "Para que te hagas una idea no le vimos ni empezar a andar, parecerá una tontería pero dejábamos a un bebé y encontrábamos a otro".

Autotrasplante

En agosto del año pasado le realizaron un autotransplante. "Cogen células tuyas que están limpias por así decirlo y te las ponen. Volvimos a casa después de eso y esperábamos un margen, pero no fue así".

Las últimas revisiones han acabado confirmado lo que temían, Estefanía necesita un trasplante. "Ahora estamos esperando resultados para ver a qué ritmo está avanzando y qué tiempos manejamos. No sabemos cuándo tendrá que ser, esperamos que lo más tarde posible". Luis no va a esperar.

"Hemos empezado esta campaña para que al gente sepa lo fácil que es hacerse donante, porque si sabes que con un proceso tan sencillo puedes salvarle la vida a alguien…"¿Quién no iba a querer hacerlo?

Cuenta atrás para ganar donantes

"Es casi como donar sangre", explica. Los requisitos son tener entre 18 y 40 años y no tener ninguna enfermedad grave o transmisible. Es suficiente con acercarse al centro de donación de sangre más cercano y realizar la inscripción. Se puede consultar en La Fundación Josep Carreras en función de la comunidad autónoma. Rápido, sencillo. No hay excusa.

En el caso de Galicia es especialmente sencillo. Puede realizarse la inscripción a través del enlace. "Te mandan un kit de saliva a casa, lo devuelves por correspondencia y ya quedas inscrito. Es muy sencillo", expone Luis Díaz.

En Galicia hay más de 14.000 donantes inscritos en el REDMO (Red de Donantes de Médula Ósea), mientras que la cifra alcanza el medio millón en todo el país. Por ahora no ha aparecido que necesita Estefanía pero llegará.

El mensaje está claro: "Convertirse en donante de médula ósea puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tu gesto de amor puede salvar a mi mujer o a cualquier otra persona que lo necesite", insiste: "Una vez inscrito, si te llaman puedes salvar una vida". Poco más se puede decir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com