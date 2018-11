Escáneres de seguridad: el ojo que todo lo ve... si se sabe mirar

Esta vez ha sido una hebilla en forma de granada, pero las hay aparentando una pistola, un revólver con balas,... armas decorativas, que pueden hacer saltar todas las alarmas de seguridad y más si se encuentran en lugares tan sensibles como una estación de tren o un aeropuerto. Son objetos útiles e incluso inofensivos que pueden crear un auténtico caos. Porque estos aparatos son realmente minuciosos: "Detectan material orgánico e inorgánico, drogas, alimentos, todo tipo de metales...", nos dice un experto, Pedro Bermúdez.

Sean o no de verdad, los vigilantes tienen que asegurarse de que no hay peligro en los equipajes. Y, en caso de encontrar algo sospechosos, por raro que parezca, "se para el escáner, se retira el objeto, y ya tienen que ser las fuerzas de seguridad las que tienen que comprobar si es o no una alarma real". Lo que llevamos dentro de una maleta puede ser motivo de alerta. Por ejemplo, algunos bolsos de fiesta podrían ser decomisados para evitar que se utilice a modo de puño americano, dado que tienen un cierre con puntas metálicas.