La guerra de las hamacas llega de nuevo a un hotel de Tenerife

Vacaciones, días de descanso, relax... una piscina con hamaca bajo el sol y una sombrilla para estar más cómodos en caso de que el sol ataque fuertemente. Es la estampa ideal para muchos turistas durante estas fechas de vacaciones. Pero lejos de convertirse en una imagen idílica, la situación puede tornarse en estampida de bañistas. Se le conoce con la "guerra de las hamacas" y, se ha vuelto a repetir en un hotel del sur de Tenerife.

En la imagen, que han grabado dos turistas británicos, se ve cómo una persona de seguridad del propio hotel abre una verja, una especie de cancela que da a la zona de piscinas y cerca de un centenar de turistas entran en tropel con toalla en mano. Van corriendo directamente a las hamacas para dejar su cámara en mano, participan de este auténtico reto matinal para conseguir una tumbona cerca de la piscina.

La escena es grabada por estos dos turistas británicos que cuelgan el vídeo en las redes sociales con el texto "Spring Bitacora Sunbed Rush. The security drops his card and doesn't risk a stampede!": "¡Riesgo de una estampida!".

La escena ya se ha viralizado con miles de visualizaciones y comentarios del tipo: "Después de gastar 5.000 euros es un chiste tener que levantarse antes de lo que lo haría para llegar al trabajo" o "la realidad es que si no te levantas y haces fila, no tendrás una tumbona".

No es la primera vez que este tipo de grabaciones se viralizan en redes sociales, porque la escena, aunque parezca cómica, no deja de alejarse de la imagen idílica que todos deseamos en vacaciones. Parece que ya se va a convertir en un típico del verano y, en Canarias, de cualquier estación, porque en las islas es temporada vacacional todo el año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com