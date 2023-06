Encuentran sin vida el cuerpo de Quique, un joven senderista que llevaba desaparecido más de un año

Trágico final para la búsqueda de Quique, un joven senderista de 29 años que desapareció hace un año y medio en Potedeume (A Coruña). La Guardia Civil ha encontrado ese lunes sus restos cerca de la zona en la que fue visto por última vez.

Enrique Jesús Divison, un joven natural de Madrid, vivía en Asturias desde hace meses y un buen día le comunicó a su padre que quería desconectar. Fue cuando inició una ruta en bicicleta, dejando a su perrita, Cumbia, en un hotel canino para intentar hacer el camino. Así, fue visto por última vez el pasado 9 de febrero de 2022 en la localidad coruñesa de Pontedeume.

El hotel en el que dejó a su perrita comunicó su desaparición

El mismo hotel canino en que había dejado a su perrita fue el que dio la voz de alerta de la desaparición del joven, pues nunca más regresó a por Cumbia. "Me han llamado del hotel canino, Quique no ha ido a por la perrita y había quedado en ir. No responde", aseguraba su padre en declaraciones al medio 'El Plural'. Desde el alojamiento recuerdan a Enrique, pues era común verle comiendo en él con asiduidad. "Lo vieron bien, en ningún momento lo han visto dejado o con expresión preocupante..", aseguran.

Más de un año de búsqueda

Concretamente, ha sido un año y cuatro meses el tiempo en el que se ha buscado sin cesar al joven senderista. La Guardia Civil de Ferrol llegó incluso a activar el protocolo de desaparición de alto riesgo, batiéndose la zona. Pero no aparecía ningún dato que fuese clave para lograr su búsqueda.

Encontraron su mochila hace semanas

Amigos y familiares que venían desde Madrid y Valencia, pues residió en esta última ciudad antes de mudarse a Asturias, se sumaron a los equipos de rescate encabezados por los agentes en los trabajos de investigación. Pasaban los días y no aparecían noticias de su posible localización, hasta que hace escasas semanas dos senderistas encontraron su mochila y varios efectos personales que han sido determinantes para hallar su cuerpo.

Este lunes, la Guardia Civil ha encontrado desafortunadamente el cadáver de Quique, en un área cercana a donde se encontraron sus enseres. "El peor de los presagios se ha confirmado", lamenta su padre.

La zona en donde se han hallado sus restos resulta de difícil acceso, por lo que las labores de investigación no han resultado nada fáciles. "Es una zona abrupta, difícil de acceder, por lo que la búsqueda era complicada", señalan.

"Con tristeza lo hemos encontrado... pero nadie quería este final". "Solo puedo dar gracias a los agentes, a los amigos de Quique -un batallón que le ha acompañado cada día desde el 9 de febrero- y a todas las personas que han buscado a mi hijo durante todo este tiempo", concluye su padre.