Encuentran a un hombre con problemas de indigestión tras entrar en un centro de salud de Madrid y comerse todos los yogures y varios fármacos

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se coló la pasada noche en el centro de salud General Fanjul, situado en el distrito de La Latina, y se comió todos los yogures y varios medicamentos que se encontraban en el interior del local. Los hechos ocurrieron durante la noche, después de que el personal sanitario cerrase el ambulatorio.

La persona que dio la voz de alarma fue una responsable que, al abrir las instalaciones por la mañana, encontró varias puertasyventanas rotas y a una persona con problemas de indigestión tirada en el suelo del hospital.

La voz de alarma

La empleada, al encontrar a la persona arrojada en el suelo, llamó rápidamente al número de emergencias 091. Tras recibir la llamada, varios agentes de Policía se trasladaron al centro de salud y detuvieron al individuo. El autor del delito ha sido acusado de robo con fuerza y fue desplazado a la mayor brevedad posible a las dependencias policiales. Se trata de un hombre de 36 años, nacionalidad española, y que cuenta con numerosos antecedentes policiales de distinta índole.

Las fuentes sindicales han señalado que los trabajadores del centro de salud no han podido acceder al hospital debido a que no se ha personado nadie de la Dirección asistencial y no tenían capacidad para atender a los usuarios "por la situación caótica en la que se encuentra el centro".

El 49% de los centros de salud reportaron hurtos o robos en 2022

El robo en los hospitales españoles no es una práctica común pero tampoco aislada. El año pasado, alrededor del 49% de los centros de salud españoles reportaron algún hurto o robo en sus instalaciones, según la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH).

También notificaron que el 59% de los centros de salud reportaron hechos de violencia hacia el personal sanitario, mayoritariamente ejercido por los familiares de los pacientes que se encuentran ingresados en los hospitales.