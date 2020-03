El emotivo mensaje de una redactora de Antena 3 Noticias que representa la tristeza de muchos familiares de ancianos aislados en residencias

Las medidas extraordinarias para contener al coronavirus incluyen las restricciones de las visitas a las residencias de ancianos. Miles de mayores han visto cambiar su día a día y han perdido el trato cercano de sus familiares para protegerles del coronavirus. Esta dura paradoja provoca situaciones muy difíciles como la que ha relatado nuestra compañera Marta Herrera a través de Twitter.

"Hoy he podido ver y 'hablar' con mi madre, aislada en una residencia con demencia senil, a través de una ventana de la calle mientras desde dentro una auxiliar le ponía el telefono. Creo que es de las cosas más duras que me han pasado nunca". Y continuaba explicando que "prohibir todas las visitas como prevención me parece perfecto. Pero las residencias sin el apoyo familiar son insostenibles. Todas. Públicas y privadas".

Añadía también “ella está bien atendida y TODOS los trabajadores de la residencia volcados, doblando turnos y atentos de los de dentro y de los que estamos sufriéndolo fuera. De momento solo toca esperar”

En su caso Marta comprende y apoya la medida aunque sea tan doloroso. Su madre está ingresada en una residencia de Salamanca donde algunos centros de este tipo están adoptando también medidas más restrictivas para proteger a los mayores. Lo están haciendo según el criterio de cada centro y falta aún un protocolo común.

En la Comunidad de Madrid y hasta nuevo aviso sólo se puede visitar a los ancianos en las residencias si es “estrictamente necesario”. El domingo la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad remitió la instrucción a todas las residencias de la región, públicas y privadas, para “disminuir el riesgo de infección entre las personas que residen en centros de mayores”.

Las personas mayores se encuentran dentro del grupo de mayor riesgo, la mayoría de las víctimas mortales tienen más de 70 años y patologías previas.