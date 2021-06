El emotivo hilo de Twitter de un sanitario sobre un niño de 3 años en coma: "Se me saltan las lágrimas"

Tras más de un año de durísimo esfuerzo, los sanitarios se han ganado no solo nuestros aplausos sino nuestra admiración. Estos trabajadores de la salud han padecido niveles de cansancio y estrés extremos, y a pesar de todo, han sabido controlarlo para poder seguir dando lo mejor de sí y de su profesión.

A veces ocurre que estos sanitarios se ven conmovidos por historias que ocurren dentro de los hospitales y de las clínicas donde trabajan, y la noticia va sobre uno de estos casos que nos encoge el corazón. Sergio Juan es sanitario en el Hospital Universitario Reina Sofía y ha narrado una historia a través de un hilo de Twitter.

En cuando comienzas a leer lo primero que esperas es que la historia tenga un buen desenlace, y la mejor noticia que nos podía dar Sergio Juan era esa. El suceso comienza con un tuit de Sergio en el que escribe "os voy a contar una cosa". A partir de ahí, comienza a contextualizar y a explicarla diciendo que "llegó a la urgencia un niño de 3 años en coma. Nos comentan que tenía fiebre y la madre se lo ha encontrado que de repente perdía el conocimiento". Además, hizo un inciso y añadió un comentario en el que decía: "Tiempo de espera 0 segundos (por el tema de las quejas de que hay que esperar)".

Tras publicar este mensaje que ya ha conseguido 4.179 Retweets 25.000 me gustas, Sergio continuó explicando la situación. "Desde ese mismo momento todo el servicio de urgencias del hospital Reina Sofía se vuelca en el paciente" y al mismo tiempo añade información sobre el estado del paciente donde cuenta que el pequeño sufrió una convulsión febril, por lo que hubo que realizarle el ABCDE de la reanimación.

Tras la exploración, Sergio informa de que descubren que el pequeño tenía petequial, (que es un sangrado en el interior de la piel), por lo que sospecharon que podría sufrir sepsis. Seguidamente Sergio comunica que inmediatamente iniciaron un "tratamiento antibiótico y empezamos a tratar la posible crisis febril". "Sin respuesta tras 2 dosis de midazolan y una de Keppra". Al no obtener respuesta tras estas dos dosis de antibióticos, los sanitarios comenzaron a sospechar que el niño podía sufrir una meningoencefalitis.

Comprobando el estado del paciente en coma "se decide intubar al paciente, nos costó dos intentos, y una vez se nos fue a bronquio derecho colapsando el pulmón izdo(gajes del oficio) se retiró el tubo y arreglado. Se hizo TAC de urgencia que fue normal y se traslada al Miguel Servet". Una vez trasladado a la UVI móvil del hospital, el pequeño ingresó en la UCI pediátrica.

Una vez finalizado su trabajo, Sergio cuenta como se fue a casa a descansar al mismo tiempo que sus compañeros y compañeras trataban de salvar la vida del niño durante toda la noche, pero una buena noticia le aguardaba por al día siguiente. "hoy a las 16h me manda un WhatsApp mi amiga de la UCI, "Alvaro está viendo dibujos animados".

El sanitario añadía que se le habían saltado las lágrimas y además, felicitó al resto de sus compañeros y al gran trabajo que habían realizado para salvar la vida del pequeño. Para finalizar el hilo, Sergio Juan agradeció y comunicó que "estoy abrumado por todas las respuestas. No me da para mirarlas. Se me ha ido de las manos. El peque lo van a pasar a planta, de ya recuperado como un campeón. Es un meningo el causante de todo. Pendientes de saber el serotipo. Todo ha acabado genial".

Este hilo ha hecho que una gran cantidad de usuarios de la red le mandaran no solo apoyo por la situación, sino que dejaran a lo largo del hilo mensajes de agradecimiento a los sanitarios y a su gran esfuerzo y trabajo diario para cuidar de la vida y la salud del resto de los ciudadanos.