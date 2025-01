La emotiva carta de la hermana de Elena Huelva dos años después de su muerte: "Sigue guiándome"

Emilia Huelva, hermana de la fallecida Elena Huelva, le ha dedicado unas emotivas palabras. A través de una publicación en la que aparecen las dos chicas ha asegurado que la sigue echando de menos desde el día que falleció hace ya dos años.

Elena Huelva murió de cáncer el 3 de enero de 2023. La joven de 20 años se visibilizó su enfermedad en las redes sociales con el lema: "mis ganas ganan". Desde que falleció, Emi Huelva -como así se le conoce en Instagram- ha sido la encargada de liderar los proyectos de financiación para la investigación del sarcoma de Ewing.

En 2019, cuando tenía 16 años, notó un dolor en la pierna y le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, un tumor maligno que se desarrolla en los huesos y en los tejidos blandos que los rodean. A los pocos meses de recibir el alta médica, el cáncer volvió a aparecer en los pulmones.

Transfusiones de plaquetas o sangre, analíticas, tratamiento de quimioterapia... Elena Huelva contó su día a día conviviendo con la enfermedad en la redes sociales. También hablaba sobre su transformación física y de cómo se sentía.

Dos años después de su muerte, la hermana ha escrito un bonito mensaje recordándola:

"Echo de menos tu risa, tu sonrisa, tus besos, tus consejos, tus abrazos, nuestras conversaciones, nuestros planes, tus locuras, tus bromas, tus caricias de manos, tu voz diciendo mi nombre,... también riñéndome. Echo de menos todo de ti Elena, a cada momento y así será toda mi vida. Quiero que sepas que intenso ser feliz, y a momento los soy, te lo prometo. Sigo intentando hacer mi vida, mi camino. Disfrutando de los regalos que me dejaste y valorando los que me sigues mandando. Y por supuesto, sacando fuerzas para continuar lo que tú empezaste y querías que siguiera, y con todo lo que me pediste. 2 años desde que pudimos tocarnos con las manos, siento que con el corazón nos sentimos cada día. A veces sueño con nuestro reencuentro, nos volveremos a ver y será precioso. Te quiero mucho hermanita. ECHO DE MENOS TU LUZ, pero sigue guiándome... mi lucecita, libélula. Seguimos", dice en la publicación de Instagram.

Hace un año, Emi aseguraba que lo más importante era seguir invirtiendo en la investigación de estas enfermedades.

'Mis ganas ganan', el documental de Elena Huelva

'Mis ganas ganan. La historia de Elena Huelva', el documental que narra la historia de la joven Elena Huelva, llegaba a los cines en abril de 2024. El largometraje está dirigido por José Luis Hernández Arango

La recaudación irá destinado al Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS)-, el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid Manuel Martínez-Sellés y la oncóloga pediátrica Cristina Mata.

El objetivo del documental, además de rendir homenaje a Elena Huelva, es concienciar sobre la importancia del apoyo a los pacientes con cáncer y sus familias, promover la investigación y poner en valor las cosas importantes de la vida.

