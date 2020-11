Manel Vázquez estaba el 17 de agosto de 2017 en la Rambla, el día de los atentados en Barcelona y Cambrils. En la entrevista, recuerda como se entretuvo mirando algunos escaparates y finalmente entró en una tienda de material de oficina: "Esos diez minutos me salvaron la vida" asegura Manel.

El atropello

Recuerda que el atropello de decenas de personas con la furgoneta sucedió a unos 200 metros de donde él estaba.

El no vio ese momento, pero sí, como una avalancha de personas se le venía encima: "Caí al suelo, me pisaban, me hice daño en una mano, en un dedo, también en una pierna".

La gente corría y gritaba :"terrorismo"

Manel estaba aturdido porque realmente no sabía que estaba ocurriendo: "Sólo oía hablar en inglés, algo de terrorismo" comenta.

Una mujer extranjera, recuerda, le ayudó a levantarse y le llevó a una farmacia donde le curaron y no le dejaron salir hasta que no pasó todo.

"Siempre por el lateral"

Manel no olvida las pesadillas de las primeras semanas en la que pensaba que le perseguían unos pistoleros, el tiempo de rehabilitación para recuperar la movilidad en su mano.

Tardó varios meses en atreverse a ir de nuevo a Las Ramblas y cuando lo hace, asegura, camina "siempre por el lateral".

El juicio por los atentados

Manel asegura que seguirá con atención todas las sesiones del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y en la que se juzga a 3 hombres, dos de ellos considerados miembros de la célula aunque no participaran aquel 17-A, y un presunto colaborador de la organización liderada por el entonces imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty.

Los presuntos autores de los atentados de Barcelona y Cambrils fueron abatidos durante los ataques. Otros miembros de la célula murieron en la explosión que se registró en la casa de Alcanar donde preparaban y guardaban los explosivos.

En los atentados 16 personas murieron y más de 140 resultaron heridas.