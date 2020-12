El pijama, el rey de esta Navidad 2020 marcada por la pandemia del coronavirus

A causa de la pandemia del coronavirus este 2020 hemos pasado más tiempo en casa que cualquier otro año, por lo que la demanda de chándales ha crecido más de un 800%. Y no solo el chándal ha sido uno de los grandes protagonistas de este año, también el pijama, que ha sido el rey de esta Navidad 2020.

Si estas navidades también has optado por utilizar el pijama en tus comidas y cenas, ahora, de cara a Nochevieja tienes una segunda oportunidad para lucir un pijama original. "Hemos intentado coger un pijama navideño", señalan algunos.

Sin embargo, no todos creen que el pijama sea el mejor atuendo para una cena o una comida de Navidad. "Me parece un poco de dejadez", apunta un ciudadano. De hecho, algunos manifiestan: "El pijama para dormir y el chándal para hacer deporte", e insisten en que se puede vestir con alguna prenda de ropa que no sea un pijama, pero que sea cómoda. Aun así, en general, la mayoría de los ciudadanos españoles han optado por vestir con ropa mucho más cómoda que en años anteriores.

Como es lógico ante la situación actual, la mayoría de los memes de esta Navidad 2020 han referencia a las medidas y restricciones adoptadas en las diferentes comunidades autónomas a causa del coronavirus, pero sin duda, el pijama y el chándal se han llevado todo el protagonismo. Muchos ciudadanos han dejado de lado las lentejuelas o el terciopelo y han optado por un 'outfit' mucho más cómodo, y así lo han reflejado en Twitter.