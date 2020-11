Adelantar la cena de nochevieja al mediodía, la propuesta de los hosteleros ante las restricciones del coronavirus en Navidad

El sector de hostelería de Valencia propone sustituir la cena de nochevieja por una comida al mediodía. Una medida para hacer viable la celebración acorde con las normas anticovid y paliar los efectos económicos provocados por la crisis del coronavirus.

Continúa la incertidumbre sobre cómo serán este año las fiestas de la Navidad en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus. El aumento de los contagios por la covid-19 y la entrada en vigor de las restricciones sanitarias han causado devastadoras consecuencias económicas en todos los sectores, uno de los más afectados ha sido el sector de la hostelería. De cara a las reuniones familiares de la Navidad, los hoteleros de Valencia proponen adelantar la cena de nochevieja al mediodía y así hacer caja ese 31 de diciembre.

Los restauradores abogan por esta medida beneficiosa tanto para los clientes como para el sector. Los comensales podrán alargar sus comidas sin tener el cuenta el toque de queda y ellos salvarán parte de la temporada de Navidad con lo recaudado. "Es una medida que puede ser buena para que los locales puedan facturar algo más", afirma el presidente de la Asociación de Restaurantes de Malvarrosa, José Miralles, cree que es

Otro de los grandes interrogantes es qué pasará con las cenas de empresa tradicionales durante la festividad. Este tipo de reservas suponen alrededor del 25% de la facturación de los locales. "No sabemos qué va a pasar porque los horarios y las mesas están muy restringidos... las personas llaman y preguntan", cuenta el Director de Palau Alameda, Lorenzo Donat.

El ocio nocturno, devastado por el coronavirus

El sector de la restauración ha sido junto con el del ocio nocturno los más afectados por la pandemia del coronavirus. Con el cierre de los locales de noche se han perdido más de 90 mil puestos de trabajo y 25 mil empresas están en peligro. "El sector del ocio nocturno, 9 meses cerrado, desesperado, no tenemos planificación de apertura, no se nos da ningún tipo de ayuda", denuncia un empresario del sector, Óscar Iglesias.

Salvar la Navidad

Los empleados no dejan de reinventarse para poder seguir con sus negocios durante la crisis sanitaria. "La cuestión es reunirse, da igual mediodía o medianoche", dice una ciudadana. El presidente de la Confederación de Empresarios de la Hostelería, Manuel Espinar, apoya esta nueva idea de cara a la Navidad: "Es un día que pocos restaurantes trabajábamos porque estábamos preparando la cena y la fiesta de nochevieja y este año hemos decidido hacer una oferta gastronómica lúdica no festiva, pues no de puede bailar o cantar".