El primer niño llamado 'Lobo' de España: "Mi nombre no me ha supuesto ningún problema"

Este miércoles se cumplen los tres días, que impuso el juez a los padres que quieren llamar a su hijo 'Lobo', para dar otro nombre. De no ser así, el juez impondrá un nombre al bebé.

Los padres sabían que iba a ser el segundo niño llamado 'Lobo' del país.

En España hay un niño llamado 'Lobo', tiene 13 años y es natural de Barcelona, en solidaridad con estos padres ha declarado en un vídeo que para él "el nombre no me ha supuesto ningún problema en el ámbito familiar, escolar, social. Es más la gente me dice que nombre tan chulo, ya me gustaría llamarme así".

'Lobo' es el bebé sin nombre desde hace 20 días pero solo para el Registro Civil, en otros organismos llaman al bebé por su nombre.

Esta polémica ha llegado al ámbito político, Pablo Iglesias declaró en Twitter: "Lobo me parece un nombre precioso y digno"