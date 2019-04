Las declaraciones de Ana Julia el día que encontró la camiseta de Gabriel: "No sabemos quién lo tiene, qué le estarán haciendo"

Ana Julia Quezada, única sospechosa de la muerte de Gabriel, se expresó en Radio Galega el día de la 'aparición' de la camiseta del menor y dijo lo siguiente:

"Las circunstancias en las que desaparece el niño, estaba comiendo aquí con su abuela y conmigo. Estábamos los tres comiendo y, como siempre, el niño después de comer se va con sus amiguitos, que está a unos 50 o 70 metros la casa de su amigo. Entonces, como siempre, le vimos salir".

Según está declaración, el niño le dijo que se iba y ella le respondió que después fuera a merendar, y prosigue el relato: "Yo me marché, que tenía que hacer unas cosas, y se quedó la abuela en la casa".

"No llegó a casa de Rosita porque fuimos... eh... como yo no estaba aquí, la abuela, al ver que el niño no venía, fue a buscarlo. Y le dijo Rosita: 'Puri Carmen, si Gabriel aquí no ha venido'".

"Entonces, Puri nos llamó a Ángel y a mí y yo me vine enseguida porque mi chico estaba trabajando. Me fui para buscarle, llamé a las casas preguntando y tal y nadie sabía nada, 'no, no lo hemos visto, Gabriel aquí no está', y ya".

"A las ocho de la tarde llamé a su padre y le dije: 'Vente para acá, que al niño le ha pasado algo, que no aparece'".

"Nos está comiendo la pena porque es que si le pasa algo y lo encuentras por ahí, por lo menos lo has encontrado. Pero es que no sabemos quién lo tiene, qué le estarán haciendo, si estará comiendo o si estará bebiendo... cómo estará mi niño, no lo sabemos. Nos está matando, nos está matando, no sabemos dónde está Gabriel y quién lo tiene. Estamos fatal, estamos fatal, no sabemos qué hacer".

"Si hay una persona que lo tiene, que lo oiga este programa y que se le encoja el corazón, y que nos devuelva a nuestro niño, que sólo queremos tener a Gabriel en casa. Que no vamos a hacer nada, no vamos a tomar represalias, solamente que nos lo devuelva, por favor, devolvedlo... nada más".

"Es que no es mi hijo, cariño, no es mi hijo, pero es que paso tanto tiempo con él porque cuando le toca a su padre estoy yo con él, porque su padre trabaja. Entonces, lo llevo al colegio, le doy de merendar, hago la tarea con él, duerme con nosotros... es que, es como si fuera mi hijo, igual".