El héroe de Castilleja de la Cuesta: " mi reacción fue quitar al hombre de en medio y sacar a la mujer"

Intenta quemar a su mujer prendiendo fuego a la casa y un vecino la salva en Castilleja de la Cuesta

Jesús Ruiz es el héroe del día en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Ayer por la tarde logró salvar a una mujer que estaba siendo víctima de violencia de género.

Escuchó como la mujer pedía socorro "que me quemo" decía y Jesús no dudó en salir corriendo, saltar la valla de la vivienda y forzar la puerta de cristal de acceso. Al subir las escaleras, vio al marido bloqueando una puerta para que su mujer no saliera. " Le dije que se quitara, me dijo que no, que le estaba volviendo loco, le aparté y entré". "Estaba todo con mucho humo, le dije a la mujer que saliera que saliera y la agarré como por el brazo" para bajarla. "No podía respirar apenas", la mujer se desplomó al salir de la casa. "Llevaba el pelo chamuscado y también el chaleco, había mucho humo".

Fue oír a la mujer pidiendo "auxilio, socorro" y fue ya sin pensarlo todo

La habitación estaba toda llena de humo recuerda Jesús "no se veía nada y había como un brasero ardiendo".

Cuando la mujer ya estaba a salvo, Jesús, el héroe, intentó apagar el fuego de la vivienda con un extintor "pero era imposible" . Mientras este hombre salvaba a su vecina, su hermana corrió hacia la comisaría de la policía local que está a pocos metros para avisar del fuego. Cuando regresó a la casa cuenta que el marido "no decía nada", estaba tan "tranquilo, en el salón, echando papelitos a una bolsa".

El hombre había rociado con líquido inflamable la habitación y luego prendió fuego dejando a la mujer allí encerrada. Esta mañana la policía científica recogía muestras en la vivienda. La mujer sigue ingresada en observación en el hospital y el detenido pasará en las próximas horas a disposición judicial.