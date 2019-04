El coche de Jordi Magentí, clave en la investigación por el doble crimen del pantano de Susqueda

Los Mossos d'Esquadra encontraron este martes una pistola en el domicilio del detenido como presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda (Girona), han informado fuentes cercanas al caso.

Según concretan las mismas fuentes, la pistola, que ha sido hallada junto a otra de fogueo, no presenta coincidencias con el arma homicida que acabó con la vida de dos jóvenes de Arenys de Munt (Barcelona), aunque está pendiente del análisis balístico.

El arrestado ha asegurado este martes por la mañana que no es culpable de los hechos por los que es investigado:"Soy inocente. No he hecho nada".