La confrontación entre un okupa y el propietario del domicilio en Barcelona

El propietario de una vivienda y la persona que ha ocupado el domicilio han hablado cara a cara ante las cámaras de Espejo Público.

Ángel es el propietario de una vivienda que ha sido ocupada por una persona que alega que "tenía que irse de donde estaba viviendo" y que tras buscar por diferentes vías, se ha visto forzado a usar el domicilio.

Asegura que no tenía otro lugar donde vivir con sus hijos y que tras contemplar diferentes posibilidades, se ha visto forzado a ocupar la vivienda. No tiene los papeles en regla y tampoco puede acceder a un trabajo. Por ello, asegura que "no se va a ir a la calle".

La Policía Local no puede echarle de la vivienda y el propietario se queja porque ha tenido que "pedir permiso para acceder a su vivienda".

El propietario de la casa se queja de que el intruso vive en su propiedad y le pide que se marche. Se queja de que la Policía le haya pedido que certifique que es el legítimo propietario de la vivienda y de tener que "pedir permiso para acceder" a su domicilio.