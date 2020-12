El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, llevaba meses denunciando las condiciones en la que vivían los inmigrantes que okupaban la fábrica abandonada y que se ha incendiado provocando al menos 2 muertos, y 17 heridos, 2 de ellos en estado crítico.

Los cuerpos aún no han podido ser recuperados porque los bomberos no pueden acceder al edificio por riesgo de colapso. No se descarta que pueda haber muchas más víctimas en el interior.

El alcalde de Badalona ha recordado en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias, que él mismo se personó en el edificio este verano con la intención de hablar con los migrantes que desde hace un par de años estaban provocando problemas de convivencia con los vecinos.

"Un submundo"

El alcalde, aunque se reunió con policía urbana, Policía Nacional y Guardia Civil lamenta que no se haya podido hacer nada para desalojar el edificio: "Sin orden judicial no podemos hacer nada" solo actuar desde el exterior.

García Albiol ha calificado la fábrica abandonada como "un submundo, organizado y jerarquizado". Asegura el alcalde que incluso "tenían un bar dentro al que acudían los inmigrantes y había venta de droga".

Descarta que el incendio haya sido provocado

En alguna ocasión, ha estimado Albiol, podría estar okupado por unas 200 personas. Ha descartado que el incendio haya podido ser provocado, cree que se trata de un accidente provocado por "un pinchazo eléctrico o por una vela u otro aparato eléctrico".

García Albiol no sabe precisar cuántas personas podrían estar en la nave en el momento del incendio, "muchos salieron y huyeron, no tenemos control. 60 accedieron a ser identificadas". De ellas, sólo 15 han aceptado ser atendidos por los servicios sociales.