Efemérides de hoy 23 de abril de 2021: ¿Qué pasó el 23 de abril?

Tal día como hoy, un 23 de abril se celebra la entrega del Premio Cervantes. Este año, debido a la situación epidemiólogica en España por el avance de la pandemia del coronavirus, no se celebrará la tradicional entrega de los premios Cervantes pero sí tendrá lugar la lectura de 'El Quijote' de forma virtual. Además, cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor así como el Día de la Lengua Española, en memoria de Miguel de Cervantes, y el Día de la Lengua Inglesa en memoria de William Shakespeare.

Por otro lado, el 23 de abril de 2005 se publica el primer vídeo en la plataforma YouTube por Jawed Karim, uno de los fundadores de la plataforma junto a Steve Chen y Chad Hurley. Este primer vídeo de la red social se tituló 'Me at the zoo'. Actualmente el primer vídeo de YouTube acumula un total de 161 millones de visualizaciones.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra el 23 de abril, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de abril?

1917: Comienza la construcción del Metro de Madrid.

1920: Fundación de la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM) en Ankara.

1925: Edición de la primera edición del 'Quijote', de Miguel de Cervantes, en sistema braille.

1926: Ramón y Cajal recibe por real decreto la medalla de oro Plus Ultra.

1930: Hendrik Van Gent descubre el asteroide 'Ariane'.

1949: Fundación de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China.

1966: Estados Unidos detona la bomba atómica 'Fenton', de 1,4 kilotones, desde el sitio de pruebas de Nevada.

1967: Despega el 'Soyuz 1', el primer vuelo tripulado de una nueva serie de naves espaciales de la URSS, con un único tripulante. Al aterrizar en la Tierra, la nave se estrella por lo que provoca el primer accidente mortal en un vuelo espacial.

1968: Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos de México debido a su política racista de 'apartheid'.

1976: Inauguración del Premio Cervantes, el cual se entrega en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares.

1996: Camilo José Cela, novelista español y Premio Nobel de Literatura, recibe el premio Cervantes.

1999: La OTAN bombardea el edificio de la televisión pública de Serbia.

¿Quién nació el 23 de abril?

1910: Simone Simon, actriz francesa

1918: Maurice Druon, escritor francés

1928: Shirley Temple, actriz estadounidense

1933: Annie J. Easley, ingeniera informática

1942: Sandra Dee, actriz estadounidense

1943: Carmen Cervera, coleccionista de arte, modelo española y baronesa Thyssen

1954: Michael Moore, cineasta estadounidense

1983: Daniela Hantuchova, tenista eslovaca

1989: Yin Chang, actriz estadounidense

1995: Gigi Hadid, modelo estadounidense

¿Quién murió el 23 de abril?

1616: William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor británico

1918: Nicolás Achúcarro, médico y neurocientífico español

1967: Edgar Neville, escritor, cineasta y pintor español

1975: William Hartnell, actor británico

1981: Josep Pla, escritor español

1984: Red Garland, pianista estadounidense

1996: Pamela Lyndon Travers, escritora australiana

2005: John Mills, actor británico

2007: Borís Yeltsin, político ruso

2015: Sixto Valencia Burgos, dibujante mexicano

¿Qué se celebra el 23 de abril?

El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, el Día de la Lengua Española, el Día de la Lengua Inglesa, el Día de la Cerveza, el Día de Aragón y el Día de Castilla y León.

Horóscopo del 23 de abril

Todos los que han nacido el 23 de abril tienen el signo del zodiaco Tauro según el horóscopo.

Santoral del 23 de abril

San Jorge, san Adalberto de Praga, san Eulogio, san Gerardo de Toul, san Marolo de Milán, santa Elena Valentini, santa María Gabriela Sagheddu, santa Teresa María de la Cruz Menetti.