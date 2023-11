Efemérides de hoy 11 de noviembre de 2023: ¿Qué pasó el 11 de noviembre?

Tal día como hoy, un 11 de noviembre, pero de 1975, Angola proclama su independencia de Portugal tras suscribirse en enero de ese año el Tratado de Alvor entre Portugal y Angola, convirtiéndose Agostinho Neto en el primer presidente del país. Este acuerdo puso fin a la larga guerra de independencia (1961-1974), pero la paz no llegó al país africano. Se sucedió otra guerra, una guerra civil entre las diferentes guerrillas que habían combatido contra los portugueses, otra larga guerra que duró casi treinta años.

El 11 de noviembre, pero de 1996, el abogado vasco Cosme Delclaux, de 34 años, es secuestrado por la banda terrorista ETA en el Parque Tecnológico de Zamudio (Vizcaya) tras concluir su jornada laboral en la empresa EyS Consulting. El joven abogado se disponía a coger el coche cuando un miembro de ETA le encañonó, le advirtió "No te muevas y no me mires", y le obligó a entrar en el automóvil. Permaneció secuestrado en un zulo de pequeñas dimensiones ubicado en la localidad guipuzcoana de Irún 232 días, hasta el 1 de julio de 1997, que fue liberado tras el primer pago de un rescate de 500 millones de pesetas y el compromiso de otro pago de otros 500 millones. ETA calificó el secuestro como un "golpe" a la "aristocracia financiera de Neguri, una de las más importantes responsables de la opresión económica y política de Euskal Herria".

¿Qué pasó el 11 de noviembre?

1877: Colocación de la primera piedra de la basílica de Covadonga, en Asturias.

1918: Se firma el armisticio de Compiègne (Francia), que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

1979: La banda terrorista ETA secuestra a Javier Rupérez Rubio, secretario de Relaciones Exteriores de Unión de Centro Democrático (UCD), partido del Gobierno. Permaneció secuestrado 31 días.

1991: Publicación del single 'Black or White', de Michael Jackson.

1992: El Sínodo General de la Iglesia anglicana de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres.

1995: Inauguración del metro de Bilbao, diseñado por el arquitecto británico Norman Foster.

1997: La UNESCO aprueba la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos.

2000: Mueren 155 personas en el incendio del funicular subterráneo de Kaprun, en los Alpes austriacos.

¿Quién nació el 11 de noviembre?

1885: George S. Patton, militar estadounidense.

1928: María de Gracia Morales Carvajal, 'Gracita Morales', actriz española.

1945: Daniel Ortega, presidente sandinista de Nicaragua.

1958: Luz Casal, cantante española.

1962: Demi Moore, actriz estadounidense.

1974: Leonardo DiCaprio, actor estadounidense.

¿Quién murió el 11 de noviembre?

2004: Yaser Arafat, líder palestino y presidente de la ANP.

2005: José Miguel Gallardo Vera, 'Miguel Gallardo', cantautor español.

2010: Dino de Laurentiis, productor de cine italiano.

2016: Pedro Fernández Castillejos 'Perico Fernández', exboxeador español.

2017: Gregorio Esteban Sánchez Fernández, 'Chiquito de la Calzada', cantaor y humorista español.

2021: Frederik Willem de Klerk, expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz.

¿Qué se celebra el 11 de noviembre?

Hoy, 11 de noviembre, se celebra el Día de las Librerías, el Día Mundial del Shopping, el Día del Recuerdo o Día de la Amapola y el Día Mundial del Soltero.

Horóscopo del 11 de noviembre

Los nacidos el 11 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre, se celebran los Santos Bartolomé, Martín y Valentín.