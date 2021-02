Efemérides de hoy 10 de febrero de 2021: ¿Qué pasó el 10 de febrero?

Tal día como hoy, un 10 de febrero 2016, Jordi Pujol i Solei y su mujer Marta Ferrusola acuden a la Audiencia Nacional para comparecer acerca de su fortuna en Andorra ante acuden este miércoles por primera vez a la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre su fortuna en Andorra por un delito de blanqueo de capitales. Tras el juicio, el matrimonio queda en libertad, pero el juez José de la Mata le retira el pasaporte a su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, y le prohíbe salir de España.

Asimismo, el 10 de febrero de 2011 Ray Allen pasa a la historia de la NBA al conseguir su triple número 2.561 superando así a Reggie Miller y convertirse en el jugador que más triples hizo en la historia de la NBA.

¿Quieres sabes más? Consulta a continuación las efemérides del 10 de febrero y descubre qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral del 10 de febrero.

¿Qué pasó el 10 de febrero?

1874: En la costa atlántica de Buenos Aires, en Argentina, se funda la villa de Mar de Plata.

1910: Inauguración del servicio de automóviles entre Cariñena, Huesca y Fraga.

1929: En España se disputa la primera jornada de la primera Liga Española de Fútbol.

1931: Nueva Delhi se convierte en la capital de India.

1940: 'Tom y Jerry' hacen su primera aparición en 'Puss gets the boot', pero no es hasta el corto 'The Midnight Snack' en el que adoptan sus nombres actuales.

1953: En Egipto se promulga una constitución válida para tres años.

1966: La Real Academia Española acepta nuevos vocablos como alunizar, audiovisual e historicismo.

1980: Adolfo Suárez inicia un viaje a Irak e Indonesia para tratar sobre el petróleo y las relaciones económicas hispanoárabes.

1982: Nelson Mandela, encarcelado desde 1962, renuncia a la libertad que le ofrece el Gobierno sudafricano.

1990: Volkswagen obtiene las fábricas de Škoda

1993: Mario Conde pacta con la banca estadounidense J. P. Morgan la ampliación de capital de Banesto.

1994: Brasil, Portugal y cinco naciones africanas constituyen en Brasilia la Comunidad de Lengua Portuguesa.

2005: Hamás, en Gaza, rompe la tregua pactada dos días antes en Egipto por los líderes israelí y palestino y lanza 50 misiles contra asentamientos judíos.

2008: Detienen a 76 personas en la mayor operación realizada en España contra el fraude en Internet.

2014: El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea aprueba abrir la negociación de un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba.

¿Quién nació el 10 de febrero?

1824: Eugenio Lucas, pintor español

1894: Harold Macmillan, primer ministro británico

1906: Erik Rhodes, actor y cantante estadounidense

1910: Modesto Higueras, actor y director de teatro español

1943: Walter B. Jones, político estadounidense

1947: Pilar Bayona Sarriá y Aurora Bayona Sarriá, actrices españolas

1950: Mark Splitz, nadador estadounidense

1964: Francesca Neri, actriz italiana

1967: Laura Dern, actriz estadounidense

1974: María Botto, actriz española

1978: Don Omar, cantante puertorriqueño

1981: Andrew Johnson, futbolista británico

1991: Emma Roberts, actriz y cantante estadounidense

1997: Chloë Grace Moretz, actriz y modelo estadounidense

¿Quién murió el 10 de febrero?

1755: Charles-Louis de Secondat Montesquieu, filósofo, político y escritor francés

1918: Ernesto Teodoro Moneta, editor y pacifista italiano y Premio Nobel de la Paz en 1907

1923: Wilhem Röngten, físico alemán y Premio Nobel de Física en 1901

1959: Arturo Duperier, físico español

1985: Genaro Lahuerta López, pintor y retratista español

1992: Alex Haley, escritor estadounidense

2000: Jim Varney, actor estadounidense

2002: Gonzalo Fernández de la Mora, político y diplomático español

2005: Paco Gandía, humorista español

2013: Eugenio Trías, filósofo español

2014: Shirley Temple, actriz estadounidense

¿Qué se celebra el 10 de febrero?

El 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres, el Día de la Fuerza Aérea Mexicana en México, el Día de la Madre en Noruega, el Día Nacional de los Exilios y la Foibe en Italia y el Día de la Aviación de Combate en Ecuador.

Horóscopo del 10 de febrero

Todos los que han nacido el 10 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario según el horóscopo.

Santoral del 10 de febrero

Santa Escolástica, santa Sotera, santa Austreberta, san Sante, san Troyano, san Silvano y san Guillermo.