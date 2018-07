La duquesa de Alba responde bien a la medicación y su pronóstico es reservado

La duquesa de Alba, ingresada en la Clínica Sagrado Corazón, en Sevilla, tras sufrir una gastroenteritis, una neumonía y una arritmia cardiaca, tiene un pronóstico reservado aunque está dando una respuesta "positiva" a la mediación.

Así lo ha establecido el primer parte médico sobre su estado de salud firmado por el intensivista Juan Antonio Márquez Vacarro y por el jefe del Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos, Carlos Ortiz Leyba, quien ha insistido en que lo más positivo del cuadro medico que ofrece la paciente es la buena respuesta que está dando a la medicación.

Según el parte médico, la paciente ingresó en la clínica a las 21.00 horas de ayer "en situación de insuficiencia respiratoria secundaria, aneumonía de la comunidad, asociada con arritmia cardiaca y repercusión hemodinámica".

"La paciente actualmente presenta buena respuesta a medicación, permaneciendo en situación estable desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio", concluye el parte médico que califica su pronóstico de reservado. Preguntado sobre si la duquesa superará la situación, el doctor Márquez ha contestado que la situación "está controlada" pero ha matizado que con una edad tan avanzada "cualquier patología hace que exista más riesgo".

"Igual que tiene mucha edad, tiene mucha naturaleza, y eso nos hace ser optimista", ha dicho Márquez, quien ha calificado de buenos los ánimos de la paciente, de la que también ha dicho que permanece consciente, sin estar entubada pero si con oxígeno. Sobre su salida de la UCI, el médico ha señalado que será lo más pronto posible" pero ha advertido que se garantizará que la situación de la paciente sea la adecuada.

El médico también ha insistido en que de todas las afecciones que sufre está "estable en todo", y que su situación es "aceptable si no surgen complicaciones", mientras que ha dicho que la medicación no requiere ninguna medida extraordinaria y que perece ser que la gastroenteritis la tiene superada. El siguiente parte médico, en caso de no que varíe la evolución clínica, será emitido mañana a las 10.00.