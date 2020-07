Donald Trump cancela su convención republicana el día en el que Estados Unidos supera los 4 millones de contagios por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este jueves cancelar la Convención Nacional Republicana debido a la pandemia del coronavirus.

La pandemia está descontrolada en el EEUU, que ha superado los cuatro millones de contagios. Por ello, Trump ha suspendido la fiesta de su partido en la que pretendía relanzar su candidatura a pocas semanas de las elecciones.

"Les he dicho a mi equipo que el momento para el evento no es el correcto, simplemente no está bien con lo que ha sucedido recientemente, el brote en Florida", dijo Trump.

Los republicanos pretendían reunir a unas 15.000 personas en un estadio al aire libre para el discurso de aceptación de Trump y otros actos políticos, pero el impacto del coronavirus en Florida ha frustrado sus planes.

Florida acumula más de 385.000 casos confirmados y 5.518 muertes. En ese estado se han superado los 10.000 contagios diarios en 11 de los últimos 14 días.