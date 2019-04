Las cinco claves que centran la investigación de la desaparición de Diana Quer

1. EL MENSAJE DE MÓVIL: "Me estoy acojonando, un gitano me está llamando"

La misma noche de su desaparición Diana envió un mensaje a un amigo a través de whatsApp en el que decía estar asustada porque un hombre le estaba llamando."Me estoy acojonando, un gitano me está llamando", escribió la joven a su amigo a las 2:43 horas. El interlocutor le respondió "¿Y qué te ha dicho?" a lo que ella respondió: "Morena ven aquí". Su amigo volvió a preguntarle: "¿Y qué le has dicho?". La joven no volvió a responder a los mensajes. Esa noche Diana había acudido a la verbena del Carmen dos Pincheiros. En un momento dado se despidió de sus dos amigas y fue cuando se perdió su rastro. El móvil de Diana no ha aparecido y se encuentra sin batería desde el lunes por la mañana. Los investigadores han descartado que el feriante que le dijo "ven aquí, morena" tenga que ver con la desaparición.

2. NO LLEVABA DNI NI TARJETAS DE CRÉDITO CUANDO DESAPARECIÓ

La familia de Diana Quer confirmó que en la vivienda de veraneo se encontraba el documento nacional de identidad de la joven y que, en el momento de su desaparición, no llevaba consigo tarjetas de crédito. Estos datos hacen pensar a los investigadores que Quer ha sido retenida en contra de su voluntad.

3. UNA FUERTE DISCUSIÓN CON SU MADRE

El 18 de agosto la desaparecida protagonizó una fuerte discusión con su madre y su hermana menor Valeria que terminó con la progenitora y su hija pequeña en las urgencias del ambulatorio de A Pobra con una crisis de ansiedad. Este hecho refuerza la hipótesis de una posible desaparición voluntaria de la joven. Según fuentes del entorno familiar la madrileña había sufrido un problema de anorexia y altibajos en su estado de ánimo a raíz de la separación de sus padres hace cuatro años.

4. "DIANA SE QUERÍA MARCHAR PORQUE NO ESTABA A GUSTO"

El programa Espejo público habló con una de las mejores amigas de Diana que ya declaró ante la Policía. Esta joven asegura que Diana "se quería volver a Madrid porque no estaba a gusto y no tenía muchos amigos. Diana siempre ha sido una chica muy solitaria, por así decirlo, se ha apoyado más en su hermana que en cualquier amiga. Diana se estaba sacando allí el carnet, pero no estaba a gusto", aseguró ante las cámaras.

5. RETIRAN A LA MADRE DE DIANA LA CUSTODIA DE SU HIJA PEQUEÑA

El juzgado número 2 de Ribeira ha retirado a la madre de Diana la custodia de su otra hermana de 16 años, Valeria. El padre de Diana, Jaun Carlos Quer, declaraba tras conocerse la noticia que esta medida llega "demasiado tarde". Asimismo, informó que el juzgado habría actuado de oficio ante avisos ciudadanos que advertían que el bienestar de la menor estaba en entredicho. No obstante, ha querido desvincular este auto de la desaparición de su hija Diana. Por su parte, un portavoz de Diana López, madre de Diana, afirma que la niña se encontraba bien con su madre y esta decisión judicial está vinculada a "discusiones normales motivadas por la separación de los padres".