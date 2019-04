Diana manifestó su deseo de marcharse horas antes de desaparecer

Desde hace más de una semana nada se sabe de la joven madrileña de 18 años Diana Quer. Desapareció cuando regresaba a casa tras estar en las fiestas de la localidad gallega de Pobra do Caramiñal donde pasa las vacaciones. La Guardia Civil sigue sus investigaciones que todavía no han apuntado a una pista fiable de lo que pudo pasar.

Espejo público ha hablado en exclusiva con una de las mejores amigas de Diana que ya declaró ante la policía. Esta joven asegura que Diana "se quería volver a Madrid porque no estaba a gusto y no tenía muchos amigos. Diana siempre ha sido una chica muy solitaria, por así decirlo, se ha apoyado más en su hermana que en cualquier amiga. Diana se estaba sacando allí el carnet, pero no estaba a gusto", asegura.