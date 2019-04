Contratar un catering para las fiestas navideñas, cada vez más demandado en las comidas familiares

Con la llegada de las fiestas navideñas, los almuerzos y cenas de empresas o familiares aumentan para despedir el año y disfrutar en reunión de una deliciosa comida, bien en casa o en un restaurante. Una de las opciones que cada vez está cogiendo más adeptos son los catering a domicilio en ambos sitios.

Uno de los socios del Mercado de la Reina de Madrid, Manuel López, ha asegurado que cada vez más hay una demanda de este tipo de cenas organizadas ya que el comensal "no debe preocuparse de nada".

"El anfitrión si da un evento no va a tener que hacer nada más que disfrutar de la velada, nosotros llegamos, le montamos todo con los cocineros y camareros experimentados y luego lo van a recoger todo", ha explicado López en el caso de querer celebrar alguna de las cenas navideñas en casa.

En cuanto a las reuniones de empresas, el Mercado de la Reina también ofrece la ventaja de "poder disfrutar de los productos" sin necesidad de acudir al restaurante, algo "ideal" para los clientes.

Además, López ha confesado que este año "ha aumentado el servicio de catering para empresas", ya que "cada vez más los trabajadores no pueden desplazarse por el tema de tener niños". "Hacerlo en el lugar del trabajo es ideal para los empleados", ha considerado el socio del restaurante madrileño.

Como ventajas, no sólo ha resaltado la comodidad no despreocuparse de hacer un menú, sino también de "no coger el coche si comes en casa", de la "limpieza" de todo los utensilios, ya que ellos se encargan de llevarlo todo al domicilio, o incluso de no preocuparse porque "se estropee la vajilla".

Para poder solicitar este servicio, que ofrece menús estándar y "adaptados a las necesidades" del cliente, se debe solicitar "un mínimo de 40 personas" en el caso de servir en una casa y "de 80 personas" si es para una empresa.